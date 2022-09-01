ЗАКУЛИСЬЕ | Вам обещали место в доме попечения за свою пенсию? Забудьте! На это нет денег(28)
Политический сезон может начаться с драки. Об обещании социал-демократов сделать дома попечения доступными для пожилых людей, независимо от их возможности оплачивать эту услугу, реформисты, как и все жители Эстонии, узнали из пресс-релиза СДПЭ. Заседание коалиционного совета в понедельник наверняка пройдет в напряженной обстановке, ведь в коалиционном договоре об этом нет ни слова, пишет Eesti Päevaleht.
Социал-демократическая партия, добиваясь того, чтобы каждый, кто в этом нуждается, мог себе позволить место в доме попечения, не просто набирает политические очки. Многие влиятельные социал-демократы бороться за это, как говорится, до конца. Главной героиней пресс-сообщения, вызвавшего неоднозначную реакцию, стала Хельмен Кютт, многие годы посвятившая себя работе в социальной сфере. „Переговоры: договоренность о том, что место в доме попечения станет доступно за пенсию, достигнута“ — именно так был озаглавлен пресс-релиз. С вопросом, неужели это обещание будет выполнено, мы обратились к депутату парламента Хельо Пикхоф, которая давно связана с социальной сферой.