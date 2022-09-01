ЗАКУЛИСЬЕ | Вам обещали место в доме попечения за свою пенсию? Забудьте! На это нет денег

Социал-демократическая партия, добиваясь того, чтобы каждый, кто в этом нуждается, мог себе позволить место в доме попечения, не просто набирает политические очки. Многие влиятельные социал-демократы бороться за это, как говорится, до конца. Главной героиней пресс-сообщения, вызвавшего неоднозначную реакцию, стала Хельмен Кютт, многие годы посвятившая себя работе в социальной сфере. „Переговоры: договоренность о том, что место в доме попечения станет доступно за пенсию, достигнута“ — именно так был озаглавлен пресс-релиз. С вопросом, неужели это обещание будет выполнено, мы обратились к депутату парламента Хельо Пикхоф, которая давно связана с социальной сферой.

К сожалению, это амбициозное обещание не может быть выполнено, так как не имеет финансового покрытия. Фраза из пресс-сообщения о том, что расходы на услугу „место в доме попечения — за пенсию“ составят 40 миллионов евро в год, по сути, является фактической ошибкой. Такая сумма действительно прописана в коалиционном договоре, но этих денег недостаточно „Мы разрабатываем долговременную программу реформы системы услуг по уходу с учетом того, что с 2023 года расходы на реформу составят до 40 миллионов евро в год. Начнем с того, что снизим финансовую нагрузку при оплате долговременной услуги по уходу“.