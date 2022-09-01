AS Ekspress Meedia меняет коммерческое название на Delfi Meedia AS

„Новое название лучше отражает изменившуюся бизнес-модель Ekspress Meedia, - сказал председатель правления предприятия Арго Виркебау. - На медиа-рынке Эстонии Delfi — самый сильный и известный бренд, что подтвердило и проведенное в июне фирмой Kantar исследование. Дигитальные расходы предприятия выросли более значительно, чем расходы на печатные издания. Товарный знак Delfi, являясь образом работодателя, более точно отражает то, в талантах с какими навыками и умениями мы нуждаемся — сегодня не обойтись без дигитальной компетенции, одних только традиционных журналистких навыков уже недостаточно“.

Как отметил Арго Виркебау, печатная продукция по-прежнему будет составлять значительную часть портфеля продукции Delfi Meedia. „В этом плане мы не планируем никаких изменений. Все подписчики печатной продукции могут быть уверены в том, что их любимые издания будут продолжать выходить“.

Изменение название означает, что Delfi Meedia AS по-прежнему будет иметь регистрационный код Ekspress Meedia 10586863, и все права и обязанности, вытекающие из договоров Ekspress Meedia, остаются за Delfi Meedia AS.

Для партнеров изменение названия не влечет за собой дополнительных обязательств, и нет необходимости вносить изменения во все действующие договоры.

Delfi Meedia AS – это интернет-портал Delfi с различными подсайтами, такими, как Ärileht, Delfi Sport, Naistekas, Forte, а также газеты Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht и Maaleht, семь журналов и связанные с ними интернет-среды. Кроме того, в составе Delfi Meedia AS действуют среда по продаже билетов Piletitasku и занимающаяся организацией мероприятий Delfi Elamus.