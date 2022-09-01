Очень жаль! Контавейт проиграла захватывающую битву легендарной Серене Уильямс

40-летняя Уильямс провела 250-й матч против теннисисток топ-10 и одержала 178-ю победу. Она обыграла соперницу такого уровня впервые с Australian Open-2021. Кроме того, она стала первой теннисисткой в истории, в 40 лет обыгравшей соперницу из топ-3

В Нью-Йорке американка, вероятно, проводящая последний турнир в карьере, выиграла два матча подряд впервые с „Ролан Гаррос“-2021. При этом она не выступала год между „Уимблдонами“ прошлого сезона и этого.

В третьем раунде она встретится с Айлой Томлянович.

Захватывающий матч состоялся на главном корте имени Артура Эша.

Контавейт начала последний турнир Большого шлема в году с победы 6:3, 6:0 над румынкой Жаклин Кристиан (WTA, 77-е место). Уильямс победила черногорскую теннисистку Данку Ковинич (WTA 80) в первом раунде со счетом 6:3, 6:3.

„Я очень рада! Я никогда не играла с ней. Это последний шанс. Лучше поздно, чем никогда! Атмосфера точно будет замечательная. Это будет один из тех матчей, в котором я не испытаю никакого давления – в этом году у меня было не так много таких игр. Я могу наслаждаться этим моментом и играть так хорошо, как смогу“, — сказала Контавейт после победы над Кристиан.

Букмекеры считали Контавейт фавориткой этого матча. На одном из эстонских букмекерских порталов ставки на победу эстонской теннисистки принимали - 1,52, а у Уильямс — 2,55.

40-летняя Уильямс играет в кроссовках, которые украшены четырьмя сотнями бриллиантов. Бирки на шнурках обуви сделаны из чистого золота. Платье американки вдохновлено нарядами фигуристок и состоит из шести слоев в честь шести ее побед в одиночном разряде на турнире.

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