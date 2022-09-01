Главный тренер „Левадии“ после ничьей с „Пайде“: результат справедлив, претензий к своим подопечным у меня нет

„Это была очень сложная выездная игра против команды, которая является одной из лучших команд Эстонии. Не стоит забывать и об их успешном выступлении в еврокубках. Конечно, мы хотели победить, но я не могу сказать ничего плохого о своих игроках. На данный момент мы показали свой максимум. Мы должны посмотреть, что мы можем исправить. На мой взгляд, это была равная игра. В некоторых моментах игроки „Пайде“ были лучше, в некоторых моментах мы были лучше. В конце концов, ничья - это справедливый результат“, — сказал Стойкович порталу Soccernet.ee.

„Левадии“ пришлось довольствоваться двумя ничьими подряд. „Нет смысла думать о том, что было в прошлой игре. Важно только будущее. В воскресенье состоится большое дерби против „Флоры“. Мы мотивированы и знаем, что наша победа окажет давление на „Флору“. Двигаемся дальше“, — сказал Стойкович.

Милан Митрович, основной центральный защитник, не может сыграть против „Флоры“ из-за сегодняшней красной карточки. „Без него будет очень тяжело. Он очень важное звено как на поле, так и в раздевалке, поэтому для нас это большой удар“, — признался Стойкович. „Но у нас есть Максим Подхолюзин и Бурама Фомба. Я верю в игроков, которые у нас есть, они смогут заменить Митровича. Уже перед началом сезона было понятно, что карточки и травмы все равно будут, к этому нужно адаптироваться“.

Матч между „Левадией“ и „Флорой“ состоится в воскресенье в 17:15.