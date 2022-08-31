Финская таможня конфискует у россиян на границе наличные евро(5)
Таможня Финляндии конфискует наличные евро у российских туристов, возвращающихся домой, почти каждый день. Точной статистики по изъятым суммам у ведомства нет, передает издание yle.fi.
Как пишет издание, наличные средства конфискуются на основании санкций, введенных ЕС в отношении России из-за войны в Украине.
„Экспорт официальной валюты ЕС в Россию запрещен санкционным регламентом“, – обосновывает действия финских властей главный таможенный инспектор Яркко Кескинен.
Петербургская интернет-газета „Фонтанка.ру“ ранее рассказала о конфискации на МАПП Ваалимаа евро у россиянина, вернувшегося из поездки в Сербию. Мужчина сообщил, что ему якобы дали возможность оставить деньги на границе и получить их обратно, когда он в следующий раз приедет в Финляндию.
По словам главного таможенного инспектора, такой возможности нет.
„Конечно, не собираемся хранить тут деньги, чтобы через несколько недель кто-то пришел их забирать“, – говорит Кескинен.
В своей статье „Фонтанка“ задает вопрос: „В трусах евро везти, что ли?“
Кескинен не советует так поступать, потому что тогда это может быть уже преступлением.
„Ключевой момент тут – это умысел: вы пытались контрабандой провезти деньги, спрятать их или не сообщили об этом, когда вас спросили“, – предупреждает Кескинен.