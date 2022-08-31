Наконец-то! Закончен ремонт исторического здания Таллиннской музыкальной школы
Сегодня, 31 августа, вновь открыло двери здание Таллиннской музыкальной школы, в котором завершились работы по реновации. Комплекс является памятником архитектуры, реставрация проводилась в соответствии с требованиями защиты памятников старины, также повышена энергоэффективность зданий, появились новые классы.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что город долго искал возможности для улучшения условий обучения в музыкальной школе. „Старое здание было сильно амортизировано и давно не отвечало потребностям школы. Я очень рад, что мы смогли создать в школе современные условия обучения и исполнить мечту коллектива о собственном концертном зале. В школе появилось четыре дополнительных класса, также будет использоваться чердачный этаж, - сказал Белобровцев. – Желаю коллективу школы счастливого начала учебного года и думаю, что новая, красивая обстановка поддержит открытие и развитие молодых талантов“.
„Это большая радость, что Таллиннская музыкальная школа вернулась в свое историческое здание! Вернее, в комплекс зданий, ведь теперь молодые музыканты могут обучаться и в бывшей экипажной, там расположены классы для ударных и медных инструментов. Если раньше в школе не было зала, то теперь их два – на первом этаже отреставрирован бальный зал, который носит имя Бруно Лукка, а на третьем этаже на месте чердака построен зал Владимира Алумяэ. Школе теперь не придется для осуществления учебной работы арендовать помещения, потому что симфонический оркестр теперь помещается в нашем здании!“, - радостно сообщила директор музыкальной школы Кади Катарийна Сарапик.
Здание и вспомогательное помещение построены в 1903 году и с 1997 года охраняются государством как памятники архитектуры. Здания являются самым масштабным примером неороманского стиля архитектуры в Эстонии. Музыкальная школа работает в здании с 1958 года, но в рамках реформы собственности дома были возвращены правопреемственным собственникам, а с 1996 года город начал использовать здания на основании договора аренды. В обязанности города входил уход за недвижимостью, однако проведение крупных строительных работ было невозможно. Несколько лет назад у города появилась возможность выкупить здание у владельца и теперь оно находится в собственности Таллиннского департамента образования.
Главное здание музыкальной школы полностью реновировано, а расположенная рядом бывшая экипажная реконструирована в соответствии с пространственным решением школы. Обновлены все учебные помещения. Приведены в порядок фасады зданий, заменена кровля крыши, построены новые техносистемы, канализация, отопительная система, вентиляция и проч. Построена новая ограда, парковка, обновлено озеленение.
Поскольку этот объект - памятник архитектуры, при реновации зданий нужно было учитывать особые требования. Все ценные детали восстановлены с применением методов и строительных материалов, соответствующих оригинальным. Сохранены и отреставрированы оконные проемы, фрески, металлические кованые детали и многое другое. С учетом требований увеличена и энергоэффективность исторических зданий. Исторический облик зданий полностью сохранен, весь комплекс по-прежнему украшает город.
Общая стоимость работ составила около 3,5 миллионов евро.