Наконец-то! Закончен ремонт исторического здания Таллиннской музыкальной школы

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что город долго искал возможности для улучшения условий обучения в музыкальной школе. „Старое здание было сильно амортизировано и давно не отвечало потребностям школы. Я очень рад, что мы смогли создать в школе современные условия обучения и исполнить мечту коллектива о собственном концертном зале. В школе появилось четыре дополнительных класса, также будет использоваться чердачный этаж, - сказал Белобровцев. – Желаю коллективу школы счастливого начала учебного года и думаю, что новая, красивая обстановка поддержит открытие и развитие молодых талантов“.

„Это большая радость, что Таллиннская музыкальная школа вернулась в свое историческое здание! Вернее, в комплекс зданий, ведь теперь молодые музыканты могут обучаться и в бывшей экипажной, там расположены классы для ударных и медных инструментов. Если раньше в школе не было зала, то теперь их два – на первом этаже отреставрирован бальный зал, который носит имя Бруно Лукка, а на третьем этаже на месте чердака построен зал Владимира Алумяэ. Школе теперь не придется для осуществления учебной работы арендовать помещения, потому что симфонический оркестр теперь помещается в нашем здании!“, - радостно сообщила директор музыкальной школы Кади Катарийна Сарапик.

Здание и вспомогательное помещение построены в 1903 году и с 1997 года охраняются государством как памятники архитектуры. Здания являются самым масштабным примером неороманского стиля архитектуры в Эстонии. Музыкальная школа работает в здании с 1958 года, но в рамках реформы собственности дома были возвращены правопреемственным собственникам, а с 1996 года город начал использовать здания на основании договора аренды. В обязанности города входил уход за недвижимостью, однако проведение крупных строительных работ было невозможно. Несколько лет назад у города появилась возможность выкупить здание у владельца и теперь оно находится в собственности Таллиннского департамента образования.