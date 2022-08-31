Экс-глава внешней разведки назначен руководителем RMK(2)
Совет Центра управления государственными лесами (RMK) принял решение в среду, 31 августа, избрать новым председателем правления бывшего гендиректора Департамента внешней разведки Микка Маррана.
Полномочия нового главы РМК вступят в силу 1 ноября, полномочия действующего главы Айгара Калласа закончатся 31 октября.
Микк Марран был генеральным директором Службы внешней разведки с 2016 года. В июне 2020 года правительство утвердило Маррана на второй пятилетний срок, и он мог бы еще три года возглавлять внешнюю разведку, но в августе этого года RMK неожиданно сообщил, что начинает переговоры с Марраном о должности председателя правления.
„На мой взгляд, RMK – учреждение с очень большой миссией, и это заставило меня задуматься и принять решение о подаче заявки. К моему некоторому удивлению, меня выбрали на эту должность“, – объяснил свой выбор Марран.