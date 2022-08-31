Экс-глава внешней разведки назначен руководителем RMK

Микк Марран был генеральным директором Службы внешней разведки с 2016 года. В июне 2020 года правительство утвердило Маррана на второй пятилетний срок, и он мог бы еще три года возглавлять внешнюю разведку, но в августе этого года RMK неожиданно сообщил, что начинает переговоры с Марраном о должности председателя правления.