Новости Эстонии
31.08.2022, 18:29

Экс-глава внешней разведки назначен руководителем RMK

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Лес. Иллюстративный снимок
Лес. Иллюстративный снимок
ФОТО: Kevin Melk | Ekspress Meedia

Совет Центра управления государственными лесами (RMK) принял решение в среду, 31 августа, избрать новым председателем правления бывшего гендиректора Департамента внешней разведки Микка Маррана.

Полномочия нового главы РМК вступят в силу 1 ноября, полномочия действующего главы Айгара Калласа закончатся 31 октября.

Микк Марран был генеральным директором Службы внешней разведки с 2016 года. В июне 2020 года правительство утвердило Маррана на второй пятилетний срок, и он мог бы еще три года возглавлять внешнюю разведку, но в августе этого года RMK неожиданно сообщил, что начинает переговоры с Марраном о должности председателя правления.

„На мой взгляд, RMK – учреждение с очень большой миссией, и это заставило меня задуматься и принять решение о подаче заявки. К моему некоторому удивлению, меня выбрали на эту должность“, – объяснил свой выбор Марран.

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