В порту Палдиски досрочно завершено строительство платформы для установки газового оборудования

На сегодняшний день на Пакринеэме в заливе Лахепере завершены дноуглубительные работы и забито 85% 40-метровых стальных свай. Помимо свайных работ и строительства платформы, идет строительство палов и стартовала установка соединяющих их оснований для трубопроводов. Работы идут по согласованному графику: срок завершения строительства причала – 30 октября. Подрядчиком строительства причала терминала Палдиски является Insenerehituse AS, партнером по забивке свай – AS BMGS, металлические работы выполняет Ciest Metal OÜ, монтажные и бетонные работы — Rakennus Grupp OÜ, бетон поставляет AS HC Betoon.