В порту Палдиски досрочно завершено строительство платформы для установки газового оборудования

„80% платформы, необходимой для монтажа газового оборудования, завершены раньше, чем планировалось. В июле стала очевидна потребность в расширении платформы на 200 м2: мы построим и сдадим соответствующую часть как можно скорее, самое позднее во второй половине сентября“, - сказал руководитель строительства Pakrineeme Sadama OÜ Реэдик Раудла.

„Работа напряженная, поскольку погодные временные окна для проведения работ с морской техникой постоянно сокращаются. У команды очень сильная воля и твердая цель, но в данный момент время выходит из-под контроля: почти неделю вся техника будет вынуждена ждать, пока успокоится море – морские ветры играют в процессе строительства огромную роль“, - сказал Раудла.

„Мы постарались сделать все, чтобы фронты работ по газопроводу и технологическим решениям были обеспечены раньше, чем согласовано. Следующим важным моментом является передача в максимально сжатый срок расширения платформы, предназначенного для обеспечения дополнительной мощности. Срок завершения строительства, 30 октября, у всех перед глазами. Работать, борясь с погодой тяжело, но у нас есть опыт, и мы знаем, что делаем“, - сказал Раудла.

Строительство причала разделено на три части: первая и самая срочная – передать Elering основную площадку для подвода из моря газовой трубы, силового кабеля и установки газовой техники: на сегодняшний день основная ее часть готова раньше срока. Вторая часть представляет собой отходящее на восток крыло с четырьмя палами, а третья – отходящее от платформы на запад зеркальное отражение этого крыла с еще четырьмя палами, для установки крюков крепления судовых канатов.