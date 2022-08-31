Подаст ли Нарва в суд на правительство Эстонской Республики? Это станет ясно 7 сентября

По словам председателя комиссии Алексея Евграфова, ее цель – дать задание управе, во-первых, опротестовать решение департамента полиции и погранохраны от 16 августа, на основании которого памятники были демонтированы и частично уничтожены. Во-вторых, обжаловать протокол об изъятии танка на хранение за пределами Нарвы. И в-третьих, опротестовать решение правительства от 23 августа о том, что танк переходит в собственность государства. „Для этого нужно заказать юридическую услугу, потому что мы понимаем: юристы горуправы имеют другую специализацию, они не смогут успешно представлять город в суде“, – говорит Алексей Евграфов.

На прошлом заседании горсобрания, отметил оппозиционный депутат, временная комиссия по историческому наследию дала рекомендацию управе обратиться в суд по этим моментам. „От горуправы мы не получили никакого ответа, – констатирует Евграфов. – Только в медиа появилась информация, что мэр из-за этого собралась подать в отставку“. Он также с сожалением отметил, что на встрече комиссии отсутствовали Катри Райк и председатель фракции Narva Tulevik Игорь Андреев, хотя они в нее входят. В комиссии всего заседает двенадцать человек. В итоге восемь членов проголосовали за, Председатель горсобрания Владимир Жаворонков, который также является заместителем председателя комиссии по историческому наследию, воздержался. Расскажет о проекте на сессии горсобрания Михаил Стальнухин.

Какие шансы, что проект решения поддержат депутаты?