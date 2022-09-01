Легендарный эстонский баскетболист о ЧЕ: для Эстонии предпоследнее место будет успехом

Это чемпионат Европы, где будут собраны лучшие сборные, которые будут очень мотивированы. Преимущество эстонской сборной в том, что от нее никто ничего не ждет, на команду ничего не давит, надо просто играть в свое удовольствие. Если сможем выиграть у Украины и Великобритании, тогда у нас будут шансы на выход из группы.

У нас есть проблемы в защите и неровный состав. Многие молодые игроки не привыкли к такой атмосфере и антуражу, как это скажется - неизвестно.

Мы надеемся на лучшее, при идеальном стечении обстоятельств они смогут одержать 1-2 победы, а можем и с баранкой в графе очков остаться. Неизвестно, что из себя представляет сборная Великобритании, но у Украины, например, сильная сборная. Очень важна физическая подготовка, так как игры будут проходить каждый день. Для нашей сборной успехом будет и предпоследнее место в группе.

Российская сборная сейчас не очень сильная и, как мне кажется, она бы не попала в топ 10. Российской сборной было бы сложно побороться за медали. Решение об исключении сборной России не я принимал, но, по моему мнению, такое решение правильное, в силу последних событий.

Интересно то, что ни у одной из сборных-фаворитов не будет преимущества своей площадки на этом турнире.

Я думаю, на этом чемпионате Европы нет какого-то конкретного фаворита. По моему мнению, около десяти сборных думают о медалях. Есть сборная Греции, у которой очень сильный и ровный состав. Сербия, за которую сыграет самый ценный игрок НБА двух последних сезонов – Никола Йокич из „Денвера“. Лучшая европейская сборная на Олимпийских играх 2020 года – Франция. Сборная Словении вместе с Лукой Дончичем. Неплохое поколение новых игроков подбирается у сборной Литвы и плюс 6-7 сильных игроков, но состав у них не очень ровный, а турнир длинный.

41-й чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах – Германии, Италии, Грузии и Чехии. В турнире примут участие 24 команды, которые на предварительном этапе распределены на четыре группы по шесть команд. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.

Три поражения у сборной Эстонии в последних пяти встречах

Важно забыть обо всем, что было до, надо обнулиться. Важно к каждой игре подходить с холодной головой, в таком турнире это сложно сделать, так как игры проходят каждый день. Помимо игроков, важно и спокойствие тренера, который не должен нервничать и переживать. Надо концентрироваться на каждой игре. Все это приходит с опытом, а у наших игроков опыта в таких больших играх мало.

Первый матч сборной против хозяев чемпионата - итальянцев.

Шанс сборной Эстонии в игре против Италии заключается в том, что это первая игра и команды только вкатываются в турнир. Италия - фаворит встречи, играет дома, такое давление на их сборную. В любом случае, игра будет очень тяжёлая, так как у Италии гораздо более опытная команда, важно внимательно сыграть в защите и стараться меньше ошибаться. Такие соперники ошибок не прощают.

Молодая сборная

Средний возраст сборной Эстонии - 25 лет, и многие из них играют в иностранных лигах, поэтому они должны быть более заряженными и наглыми, чем они обычно. На турнир поедет много наших болельщиков (около 2000), если наши игроки смогут подготовиться психологически, им будет легче. Есть, к примеру, игроки, которые всю игру играют хорошо, а когда наступает момент истины и надо решать, они испаряются.

Главная надежда сборной Эстонии

По моему мнению, это наш центровой - Майк Коцар, который выступает за команду „Саски Баскония“ испанской лиги ACB. Он играл в баскетбол в колледже за South Carolina Gamecocks. Он единственный в сборной, кто играет на таком высоком уровне. Это разносторонний игрок, может и сам обыграть, может открываться, читает очень хорошо игру. Всю игру надо строить через него.

Любой турнир такого масштаба - это шанс для молодых игроков заявить о себе, мотивация должна быть высочайшей у всех.

Шестое место сборной Эстонии на ЧЕ-1993 года, а сейчас мы стали сильнее?

Если сравнивать с очень успешным для Эстонии (6 место) первым после восстановления независимости ЧЕ 1993 года, наша сборная слабее. Раньше на ЧЕ попадало 15-16 команд, и тогда мы этому радовались, сейчас на ЧЕ попадает 24 команды, но мы с трудом попали. Мы должны понимать, что наш уровень упал. Талантливых ребят много, но им надо пахать и развиваться дальше. Пресса хвалит наших игроков, но надо понимать, что они ничего еще не показали. Нынешний ЧЕ - это как раз то место, где ты и должен показать, какой ты игрок на самом деле.

Баскетбол в Эстонии становится лучше

Последние пару лет становится лучше, многие игроки уезжают за границу, поэтому играют динамичнее и смелее. Последние 10-12 лет мы играли медленно и в скованный баскетбол. Сейчас посвободнее, но, чтобы в него играть, нужно понимание игры, нужна техника игры и скорость. Важно продолжать его развивать и не останавливаться на достигнутом.

Календарь матчей Эстонии в группе С

2 сентября

Италия - Эстония

3 сентября

Эстония - Украина

5 сентября

Хорватия - Эстония

6 сентября

Эстония - Великобритания

8 сентября

Эстония - Греция