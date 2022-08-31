В Ивангороде будет установлен танк-памятник Т-34, чтобы „грозить супостату“

„11 сентября в День танкиста в пограничном с Евросоюзом городе Ивангород будет установлен памятник советскому танку Т-34. Мемориал задумывается как полная идентичность тому, что был демонтирован 16 августа в соседнем эстонском городе Нарва“ - сообщает издание, подчеркивая, что проект курируется Министерством обороны РФ. Более того, представители ведомства посетили Ивангород еще в пятницу (26 августа) и осмотрели место, где будет поставлен памятник.

Цели у такого мероприятия, кажется, вполне очевидные - издание утверждает, что функция монумента - ни много ни мало „грозить супостату на подъезде к границе с НАТО“.

Позже в интервью ERR глава муниципального образования Ивангород Виктор Карпенко подтвердил информацию российских СМИ, пишет rus.err.

„Да, планируется установка танка „Т-34“. Точная копия танка, снесенного эстонскими властями в Нарве. То есть он будет один в один. Такой же цвет, такой же постамент. Абсолютно ничем отличаться не будет. Памятник установят 11 сентября. Будет торжественное открытие“, - заявил Карпенко.

По его словам, танк-памятник установят при въезде в Россию. „Сразу же при выезде из пункта пропуска. Будет стоять с правой стороны. На самом высоком месте. Постамент будет два метра высотой, - рассказал глава города“.

Танк, который планируют установить в Ивангороде, в рабочем состоянии. Он, по словам Карпенко, сможет своим ходом заехать на постамент.