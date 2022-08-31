Правда ли, что в Великобритании появился плакат, увязывающий проблемы с отоплением и помощь украинцам?
В августе 2022 года в соцсетях распространился снимок, сделанный, как утверждается, на улице одного из британских городов. „Вам будет холодно зимой, потому что им нужнее“, — гласит надпись на жёлто-синем фоне. Мы проверили достоверность этого изображения.
24 августа фотография с плакатом, на котором написано You’ll be cold in the winter because they need it more, разошлась по Telegram-каналам. „Этот плакат в Британии говорит нам о том, что там тоже слабоумных хватает, раз этот плакат никто не снял и не порвал. Но если всё-таки сфотографировали и выложили в Сети, то, значит, уже кто-то что-то начал подозревать, что с Украиной дело нечисто“, — написал анонимный канал „ Open Ukraine | Открытая Украина“ (182 000 подписчиков на момент написания этого разбора). Канал „Владлен ТатарZкий“ (386 000) называет и конкретное место, где был сделан снимок, — Саутенд-он-Си на юго-востоке Великобритании, недалеко от Лондона. Фотографию размещали и в других соцсетях: „ВКонтакте», Facebook и Twitter.
Мы проверили снимок с помощью сервисов, позволяющих оценить, подвергалось ли изображение фотомонтажу. Результаты проведённого анализа уровня ошибок (error analysis level, ELA; подробнее о нём мы писали в одном из предыдущих разборов) свидетельствуют о том, что фотография была отредактирована и изначально плаката в цветах украинского флага на ней не было. Это подтверждают сервисы FotoForensics и InVID & WeVerify. К аналогичным выводам привёл и анализ изображения, проведённый с помощью метода JPEG Ghosts.
Нашим коллегам из Reuters удалось найти и оригинальную фотографию, которая подверглась монтажу. Она размещена на сайте британской компании KMS Media, на снимке запечатлены плакаты, рекламирующие выступления музыкантов. „Постеры в центре Манчестера“, — гласит подпись к изображению. К городу Саутенд-он-Си, как утверждали авторы вирусных публикаций в соцсетях, оно не имеет никакого отношения.
Великобритания, в отличие от многих других европейских стран, слабо зависит от российского топлива. В прошлом году 77% импорта природного газа и 50% импорта сырой нефти в Соединённое Королевство пришлось на Норвегию, Россия была на четвёртом месте по обоим показателям, но лидировала по поставкам переработанной нефти (24,1%). К июню этого года Лондон, судя по официальной статистике, полностью отказался от покупки топлива из России.
Тем не менее поставки российского газа в Европу в последние месяцы идут с перебоями, из-за чего цена на голубое топливо остаётся очень высокой. По итогам года цена на газ, как прогнозирует Управление национальной статистики, вырастет в Великобритании почти вдвое, на электричество — примерно в полтора раза. Прогнозы на следующий год тоже неутешительные — счёт за газ уже весной может вырасти ещё в два с половиной раза. Ещё полгода назад британское правительство начало оказывать различные меры поддержки собственному населению и обсуждает новые льготы, однако пока что они не дают заметного результата.
Итог: Фейк