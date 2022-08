Правда ли, что в Великобритании появился плакат, увязывающий проблемы с отоплением и помощь украинцам?

24 августа фотография с плакатом, на котором написано You’ll be cold in the winter because they need it more, разошлась по Telegram-каналам. „Этот плакат в Британии говорит нам о том, что там тоже слабоумных хватает, раз этот плакат никто не снял и не порвал. Но если всё-таки сфотографировали и выложили в Сети, то, значит, уже кто-то что-то начал подозревать, что с Украиной дело нечисто“, — написал анонимный канал „ Open Ukraine | Открытая Украина“ (182 000 подписчиков на момент написания этого разбора). Канал „Владлен ТатарZкий“ (386 000) называет и конкретное место, где был сделан снимок, — Саутенд-он-Си на юго-востоке Великобритании, недалеко от Лондона. Фотографию размещали и в других соцсетях: „ВКонтакте», Facebook и Twitter.