31.08.2022, 16:35
ФОТО | Клиенты Eesti Gaas в шоке от сегодняшних писем. Зимние счета обещают быть огромными(88)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Сегодня клиенты Eesti Gaas получили письмо, в котором обозначены цены на октябрь. Содержание этих сообщений многих повергло в шок, пишет Ärileht.
За последние месяцы клиенты Eesti Gaas испытали несколько потрясений, но самое страшное случилось сегодня. Выяснилось, что тариф на газ в сентябре составит 2,65 евро за кубический метр, а в октябре - 4,1 евро. Это означает, что зимой счета будут огромные.