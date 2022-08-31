Экономика
31.08.2022, 16:35

ФОТО | Клиенты Eesti Gaas в шоке от сегодняшних писем. Зимние счета обещают быть огромными

 (88)
Цена на газ достигает заоблачных высот
Цена на газ достигает заоблачных высот
ФОТО: Rauno Volmar | Ekspress Meedia

Сегодня клиенты Eesti Gaas получили письмо, в котором обозначены цены на октябрь. Содержание этих сообщений многих повергло в шок, пишет Ärileht.

За последние месяцы клиенты Eesti Gaas испытали несколько потрясений, но самое страшное случилось сегодня. Выяснилось, что тариф на газ в сентябре составит 2,65 евро за кубический метр, а в октябре - 4,1 евро. Это означает, что зимой счета будут огромные.

Письмо от Eesti Gaas у многих вызвало огромное негодование. Зима и осень уже на пороге. 1-го октября прошлого года цена на тот же пакет составляла от €0,495 до €0,661/м3.

Оставить комментарий Читать комментарии (88)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии