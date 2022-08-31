ФОТО | Клиенты Eesti Gaas в шоке от сегодняшних писем. Зимние счета обещают быть огромными

За последние месяцы клиенты Eesti Gaas испытали несколько потрясений, но самое страшное случилось сегодня. Выяснилось, что тариф на газ в сентябре составит 2,65 евро за кубический метр, а в октябре - 4,1 евро. Это означает, что зимой счета будут огромные.