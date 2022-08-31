С 1 сентября изменится расписание общественного транспорта столицы

С графиком движения столичного общественного транспорта, а также с информацией о маршрутах и остановках, можно ознакомиться на сайте Таллинна: https://transport.tallinn.ee/#tallinna-linn/ru .

В начале учебного года также возобновят работу школьные автобусы, которые будут обслуживать учеников на линиях Виймси Кескус – Балтийский вокзал, Таммнеэме – Балтийский вокзал и Тискре – Балтийский вокзал. Расписание не изменилось, маршруты остались прежними. Информация о школьных автобусах и графиках движения: https://www.tallinn.ee/rus/Shkolnyj-avtobus .