В эстонских стартапах средняя зарплата достигает 2840 евро

В первой половине этого года средняя брутто-зарплата людей, проработавших в стартапах Эстонии хотя бы один день, достигла 2840 евро. При этом средняя брутто-зарплата по стране составила 1529 евро в месяц, то есть в эстонских стартапах заработная плата в 1,9 раза больше.

„Глобальная конкуренция за высококвалифицированных сотрудников, необходимых для развития технологического сектора, в последние годы стала чрезвычайно жесткой, Эстонии приходится конкурировать с такими глобальными центрами притяжения как Силиконовая долина, Лондон и Нью-Йорк. Поэтому заработная плата иностранных работников в эстонских стартапах даже выше, чем в среднем по сектору. Конечно, высокий уровень инфляции в Эстонии также играет роль в быстром росте заработной платы“, – прокомментировала руководитель Startup Estonia Эве Пеэтерсон.

За полгода зарплаты сотрудников стартап-компаний выросли на 9,6 процента. Средняя брутто-зарплата работников эстонского происхождения в стартап-компаниях в первом полугодии составила 2771 евро. Всего полгода назад, в конце 2021 года, их заработная плата составляла 2462 евро, то есть рост составил 12,5 процента. При этом средняя брутто-зарплата иностранных рабочих в тот же период составляла 2959 евро в месяц.

По данным Департамента статистики, самую большую среднюю брутто-зарплату получают работники эстонских стартапов в возрасте 41-50 лет – 3505 евро в месяц. За ними следуют работники в возрасте 31-40 лет с месячной зарплатой 3224 евро. Возраст большинства работников стартап-сектора составляет 21-30 лет (45%) и 31-40 лет (41%).

Среди сотрудников стартапов 62 процента – мужчины и 38 процентов – женщины.

По состоянию на первое полугодие крупнейшими работодателями в эстонском секторе стартапов были Wise (1444 сотрудника), Bolt (1231 сотрудник), Swappie (592 сотрудника), Veriff (423 сотрудника) и Starship Technologies (243).

Программа Startup Estonia (номер проекта EU50651) финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.