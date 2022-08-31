За рубежом
31.08.2022, 15:30

Страны ЕС договорились приостановить соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз. Полного запрета на туристические визы не будет

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Narva piiripunkt
Narva piiripunkt
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Главы МИД стран Евросоюза договорились отменить соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Meduza.

При этом полный запрет на выдачу виз в ЕС согласовать не смогли, так как многие страны, в числе которых была и Венгрия, были против, сказал Сийярто.

После отмены соглашения об упрощенной выдаче россиянам придется платить повышенный консульский сбор — 80 евро вместо 35.

Полностью запретить выдавать туристические визы гражданам РФ предлагали, в первую очередь, граничащие с Россией государства. Через них в условиях отмены авиасообщения в последнее время российские туристы ездили в страны Западной Европы.

Многие страны после начала войны в одностороннем порядке прекратили выдавать гражданам России туристические визы.

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