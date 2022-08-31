Страны ЕС договорились приостановить соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз. Полного запрета на туристические визы не будет(12)
Главы МИД стран Евросоюза договорились отменить соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Meduza.
При этом полный запрет на выдачу виз в ЕС согласовать не смогли, так как многие страны, в числе которых была и Венгрия, были против, сказал Сийярто.
После отмены соглашения об упрощенной выдаче россиянам придется платить повышенный консульский сбор — 80 евро вместо 35.
Полностью запретить выдавать туристические визы гражданам РФ предлагали, в первую очередь, граничащие с Россией государства. Через них в условиях отмены авиасообщения в последнее время российские туристы ездили в страны Западной Европы.
Многие страны после начала войны в одностороннем порядке прекратили выдавать гражданам России туристические визы.