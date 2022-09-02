Эксперты дают советы: какие методы и средства помогают выработать новые полезные привычки?

По словам эксперта по технологиям и руководителя по обучению Huawei Екатерины Мишиной, также стоит убедиться, что для новых привычек, помимо софта, есть и необходимое „железо“ - т.е. смарт-устройства, отвечающие потребностям, связанным с желаемыми целями. „Если прививание привычек касается, например, концентрации на работе или учебе, то стоит позаботиться о том, чтобы, помимо необходимых программ, имелось бы еще и устройство, выдерживающее работу с ними. Например, стоит убедиться, что процессор компьютера достаточно мощный и не приведет к зависанию компьютера в период более интенсивной работы, или что микрофон компьютера достаточно подавляет шумы и позволяет убрать неизбежные фоновые шумы во время собрания“, — объясняет она, приводя в пример последние модели ноутбуков Huawei – такой как MateBook D 16 - который оснащен такими функциями.

„Например, я просматриваю свои фотографии, файлы и различные программы, которыми пользуюсь. Я организую свою технику так, чтобы она была готова помочь мне в закладывании новых привычек. Только тогда я смогу четко понять, какие программы, например, мне нужно загрузить на свой компьютер, чтобы помочь мне лучше овладеть новой привычкой“, — описывает Мангус на конкретных примерах, включающих работу с техникой и разным оборудованием.

Эксперт по тематике целеустремленности, планированию и продуктивности, а также опытный ментор Катрийн Мангус рекомендует начинать с подготовки при внедрении новых привычек. „Прежде всего стоит начать с систематизации материалов, связанных с привычками“, — объясняет она и приводит пример: если речь идет о новом учебном периоде или рабочем проекте, то стоит пересмотреть все свои цифровые материалы по этой теме.

По словам признанного на международном уровне биохакера Сийма Ланда, стоит осознать, что начинающаяся осенью новый период работы или учебы, часто связаны со многими конкретными обязанностями и делами. „Так мы готовим наше подсознание и мозг к изменениям. Мы начинаем автоматически обращать внимание на те вещи и действия, которые необходимы для создания поддерживающих привычек. Чтобы достичь своих целей, вам обязательно нужно подумать о том, какие цели являются наиболее важными, потому что, если у вас нет достаточной мотивации или желания меняться, то изменить себя будет очень сложно“, — объясняет Ланд и добавляет, что достижение целей будет намного проще, если они будут значимыми и необходимыми для вас.

„Удобству и продуктивности работы способствует достаточно большой экран ноутбука, позволяющий быстро находить разные файлы и размещать их рядом. Например, соотношение экрана нового ноутбука MateBook серии D с 16-дюймовым экраном составляет 16:10, что дает пользователю на 10 % большую площадь экрана, чем при традиционном соотношении экрана 16:9“, — говорит эксперт по технологиям, отмечая, что это позволяет разместить больше информации на экране одновременно.

„Важно найти подходящую программу или приложение, которое поможет выработать привычку. Если сразу не найдете нужную, то можно протестировать разные и оставлять в устройстве только одну программу. В худшем случае, например, у вас на компьютере есть три разные программы отслеживания привычек, но они не полностью функциональны или сбивают с толку. Лучший вариант – это, наконец, выбрать то приложение/программу, которая останется и дает хороший обзор прогресса“, — объясняет Мангус. По словам Мишиной, новые ноутбуки позволяют удобно отображать разные приложения прогресса вместе с другими программами, поскольку экраны устройств стали достаточно широкими, чтобы одновременно выводить разную информацию на экран.

„Например, одной из последних программ, которые я скачала на свой компьютер для этой цели, был One Day Journal, которая помогает мне так сказать привыкнуть к новой привычке — я записываю там свои мысли и чувства, а также достигнутый прогресс каждого дня. Мне также нравится использовать такие программы, как Notion, Trello и приложения для создания заметок, работающее как на моем компьютере, так и на телефоне“, — приводит она примеры.

По словам Мангус, важно, чтобы при адаптации к новым привычкам мы постоянно следили бы за прогрессом и фиксировали свои результаты — будь то привыкание к новому рабочему графику, внедрение другого формата работы, желание продлить фокус-часы рабочих дней или же напротив – новая привычка делать больше перерывов и создавать лучший баланс между работой и отдыхом.

3. Составьте четкий план, показатели и напоминания

По словам биохакера Сийма Ланда, при установлении новых привычек четкий план определенно помогает контролировать процесс и добавляет чувство ответственности, но не делает проще необходимость прилагать усилия. „План должен быть сбалансированным и рациональным. Некоторые люди могут быть более невротическими и компульсивными, поэтому очень строгий план прогресса им не подходит, потому что создает слишком много стресса. Однако если это более легкий и свободный подход, то такой план может оказаться для них очень полезным и движение к цели может пройти гораздо более плавно“, — отмечает он.

Как ментор по постановке целей, Катрийн Мангус рекомендует обязательно установить для себя четкую систему напоминаний при внедрении новых привычек, которые необходимы для достижения целей. „Например, если новая привычка — это больше пить воды, то очень хороший способ — установить напоминание, будильник или уведомление в календаре, чтобы технология напоминала вам о том, что нужно сделать“, — описывает она.

Так, например, Мангус рекомендует приложение TickTick, которое можно загрузить как на компьютер, так и на телефон. „Это помогает мне, во-первых, ежедневно следить за своим списком дел, а во-вторых, записывать различные упражнения, если я хочу начать их внедрять и быть последовательной в этом. Очень здорово отслеживать свои успехи в приложении, потому что наблюдение за результатами помогает нам сохранять постоянство наших привычек!“

Как придерживаться привычек и не отклоняться с выбранного пути?

По словам Ланда, ключевым вопросом закладки привычек является устойчивость и последовательность. „Мы часто склонны отклоняться от пути, когда цель слишком сложна, неправильна или требует слишком много времени для достижения“, — объясняет он. Чтобы избежать этого, он рекомендует сосредоточиться на контрольных точках, таких как 25%, 50%, 75%, которые помогут сохранить привычку привлекательной для ее внедрения.