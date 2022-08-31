Эстония и другие граничащие с Россией страны ЕС готовы ограничить въезд для россиян, если этого не сделает весь Евросоюз

„Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения проблем общественной безопасности, связанных с увеличением притока российских граждан через наши границы“, — приводит цитату из заявления „Медуза“.



Как пишет Financial Times, с начала войны в Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву въехали около 700 тысяч россиян. Большинство из них — туристы, которые используют граничащие с Россией государства в качестве ворот для поездок в западные страны ЕС.