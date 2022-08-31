Зеленский присвоил награды Кадри Симсон и Хенрику Хололею за поддержку Украины

В постановлении Зеленского указано, что награды были вручены за значительный вклад в международное сотрудничество и поддержку независимости и территориальной целостности Украины. Всего наград удостоились 110 человек во всем мире.

Кадри Симсон удостоилась Ордена князя Ярослава третьей степени за то, что под ее руководством ранней весной прошло отключение сетей электропередачи Украины и Молдовы от российской сети и присоединение к сети материковой Европы.

Хенрик Хололей удостоился награды за свою роль во внедрении санкций в отношении России.

Самый высокие государственные награды получили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.