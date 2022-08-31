В Харьюмаа волки разорвали на части собаку на привязи

Дочь владельца собаки сообщила, что волки неоднократно попадали на камеру видеонаблюдения на лесной тропе, поэтому нет причин сомневаться, что это их рук дело. Департамент окружающей среды осведомлен об инциденте, и его сотрудник уже побывал на месте происшествия.