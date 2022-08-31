31.08.2022, 13:16
В Харьюмаа волки разорвали на части собаку на привязи(10)
ФОТО: | Scanpix
10-летний пес по кличке Роби пал жертвой стаи волков вблизи Нисси в Харьюмаа. Хищники загрызли собаку и разорвали на части.
Дочь владельца собаки сообщила, что волки неоднократно попадали на камеру видеонаблюдения на лесной тропе, поэтому нет причин сомневаться, что это их рук дело. Департамент окружающей среды осведомлен об инциденте, и его сотрудник уже побывал на месте происшествия.
Вокруг дома не было забора, а собака находилась на цепи, поэтому волки смогли легко подобраться к ней. Видимо, орудовала небольшая стая волков из трех особей. Раньше они в округе загрызли пару овец, но собаку - впервые.