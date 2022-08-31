Страховые общества: в начале учебного года повышается риск несчастных случаев

По словам руководителя отдела предупреждения ущербов Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС) Юлли Рейметс, в начале учебного года дорожное движение становится более оживленным, и число несчастных случаев растет, прежде всего, в городах. „После летнего отдыха на улицах городов непривычно много транспортных средств, ездоков, передвигающихся на немоторизованном транспорте, и пешеходов, что в свою очередь обуславливает концентрирование дорожно-транспортных происшествий в городах“, – пояснила Рейметс.

Рейметс печалит тот факт, что в этом году в Эстонии случилось больше дорожно-транспортных происшествий, чем когда-либо прежде. „В течение последних полутора лет число случаев, связанных с дорожным страхованием, постоянно росло, и эта тенденция продолжается“, – сказала Рейметс.

Согласно статистике ФДС, в первом полугодии текущего года в Эстонии случалось в среднем 97 дорожно-транспортных происшествий в день. За полгода произошло в общей сложности 17 570 случаев, связанных с дорожным страхованием; общая сумма ущербов составила 35 миллионов евро. Средняя сумма ущерба, обусловленного дорожно-транспортным происшествием, составила 2 096 евро.

По утверждению Марге Хабакук, руководителя группы, занимающейся рассмотрением имущественных ущербов PZU Kindlustus, помимо дорожно-транспортных происшествий происходит и больше случаев связанных со страхованием жилья. „Самые крупные ущербы дома связаны с водой. Например, ребенок забывает выключить воду в ванной, и вода не только заливает ванную комнату, но и просачивается в соседскую квартиру. Крупные ущербы бывают связаны также с плитой. Например, во время приготовления пищи что-то падает на керамическую поверхность, и она разбивается. Помимо этого, часто в разгар игры падает телевизор или смарт-устройство; а еще люди закрывают дверь, забыв ключи в комнате“, – пояснила Хабакукк.

Она посоветовала вешать маленьким детям ключ на шею и учить молодежь готовить пищу безопасным образом. „Также можно напомнить, что уходя, следует закрывать двери и окна, поскольку дождь или – в худшем случае – воры могут проникнуть внутрь. Если дома установлена сигнализация, нельзя называть или показывать код от нее посторонним лицам“, – дала совет Хабакукк.