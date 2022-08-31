Сотни миллионов евро: Евросоюз выделил Эстонии субсидии, но государство не спешит их тратить. Госконтроль недоволен

Государство испытывает трудности с использованием субсидий ЕС, поскольку в прошлом году было потрачено на 588 миллионов евро меньше, чем планировалось, что составляет 61 процент от запланированного объема. В этом году только пятая часть, т. е. 276 миллионов евро, запланированных иностранных субсидий была использована в первом полугодии, в то время как за весь год запланировано потратить около полутора миллиардов, как обнаруживает Госконтроль в отчете, опубликованном сегодня.

„В условиях нынешнего стремительного роста цен принцип „время – деньги“ действует в большей степени, чем раньше, и каждый год, квартал или даже месяц задержки означает, что мы получим меньше школ, меньше центров здоровья, дорог и других необходимых вещей“, – прокомментировал государственный контролер Янар Хольм.

Отставание от планов имеет более долгосрочный характер, поскольку за последние пять лет, начиная с 2017 года, государство ежегодно не использовало в среднем 318 млн евро субсидий Европейского Союза, запланированных для использования в государственном бюджете. Из данных Министерства финансов видно, что темпы использования денежных средств в период с 2007 по 2013 г. в случае структурных субсидий Евросоюза были более высокими, чем в предыдущем бюджетном периоде. Если в предыдущем бюджетном периоде к концу восьмого года реализации было использовано 89% иностранных субсидий, то теперь – 70%. Среди государств-членов ЕС Эстония занимает 15-е место по темпам использования субсидионных средств.

„Хотя неиспользование запланированных в государственном бюджете иностранных субсидий не обязательно означает потерю этих денег для эстонского государства, неиспользованные иностранные субсидии все же не могут бесконечно откладываться“, – отметил государственный контролер Янар Хольм. Например, 4,4 млрд евро структурных субсидий на бюджетный период Евросоюза 2014–2020 гг., включая средства на сельскую жизнь и рыболовство, разрешено использовать в течение 10 лет, т. е. до конца 2023 года.