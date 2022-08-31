Сотни миллионов евро: Евросоюз выделил Эстонии субсидии, но государство не спешит их тратить. Госконтроль недоволен
Госконтроль, сообщает, что у Эстонии есть трудности с использованием субсидий ЕС – в прошлом году государство потратило почти на 600 млн евро меньше, чем планировалось.
Государство испытывает трудности с использованием субсидий ЕС, поскольку в прошлом году было потрачено на 588 миллионов евро меньше, чем планировалось, что составляет 61 процент от запланированного объема. В этом году только пятая часть, т. е. 276 миллионов евро, запланированных иностранных субсидий была использована в первом полугодии, в то время как за весь год запланировано потратить около полутора миллиардов, как обнаруживает Госконтроль в отчете, опубликованном сегодня.
„В условиях нынешнего стремительного роста цен принцип „время – деньги“ действует в большей степени, чем раньше, и каждый год, квартал или даже месяц задержки означает, что мы получим меньше школ, меньше центров здоровья, дорог и других необходимых вещей“, – прокомментировал государственный контролер Янар Хольм.
Отставание от планов имеет более долгосрочный характер, поскольку за последние пять лет, начиная с 2017 года, государство ежегодно не использовало в среднем 318 млн евро субсидий Европейского Союза, запланированных для использования в государственном бюджете. Из данных Министерства финансов видно, что темпы использования денежных средств в период с 2007 по 2013 г. в случае структурных субсидий Евросоюза были более высокими, чем в предыдущем бюджетном периоде. Если в предыдущем бюджетном периоде к концу восьмого года реализации было использовано 89% иностранных субсидий, то теперь – 70%. Среди государств-членов ЕС Эстония занимает 15-е место по темпам использования субсидионных средств.
„Хотя неиспользование запланированных в государственном бюджете иностранных субсидий не обязательно означает потерю этих денег для эстонского государства, неиспользованные иностранные субсидии все же не могут бесконечно откладываться“, – отметил государственный контролер Янар Хольм. Например, 4,4 млрд евро структурных субсидий на бюджетный период Евросоюза 2014–2020 гг., включая средства на сельскую жизнь и рыболовство, разрешено использовать в течение 10 лет, т. е. до конца 2023 года.
По словам Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Министерства образования и науки, которые координируют субсидии Евросоюза, если иностранные средства не будут использованы в запланированные сроки, объекты инфраструктуры значительно подорожают, будут отменены или затянутся на годы. Например, по данным Министерства социальных дел, строительство более половины центров здоровья первичного уровня и многих объектов особого ухода за людьми за счет иностранных субсидий было продлено как минимум на год.
По мнению министерств, основной причиной медленного использования иностранных субсидий является потеря времени в процессах, предшествующих открытию доступа к денежным средствам, в том числе задержки внутригосударственного согласования условий использования субсидий. Использование субсидий также значительно сдерживается провалом государственных закупок. Кроме того, постоянно планировать и направлять на использование всё новые иностранные субсидии стране с таким количеством населения, очевидно, не по силам. В министерствах также отмечают, что препятствующим обстоятельством являются сложные и часто меняющиеся правила организации госзакупок. А также тот факт, что Государственный центр вспомогательных услуг, который консультирует пользователей субсидий по госзакупкам, и Министерство финансов, которое впоследствии проверяет правильность закупок, иногда по-разному трактуют правила.
За счет иностранных средств осуществляются инвестиции, а также повседневные расходы на функционирование государства, что может углубить зависимость от субсидий. По мнению министерств, при формировании государственного бюджета все чаще приходится изыскивать возможности, позволяющие покрывать повседневные расходы государства за счет внешнего финансирования. Вопрос в том, что будет в долгосрочной перспективе со сферами деятельности государства, где доля финансирования за счет иностранных субсидий уже сейчас высока.
Комментируя результаты отчета Государственному контролю, министр финансов как генеральный координатор использования иностранных субсидий констатировал, что медленное продвижение субсидионных средств во многом вызвано форс-мажорными обстоятельствами: кризисом в области здравоохранения, энергетическим кризисом, кризисом государственной безопасности, беспрецедентная инфляция и смены правительства.
Госконтроль обращает внимание на то, что чрезмерно оптимистичное планирование и недоиспользование субсидионных средств длятся уже много лет. Бюджетный период Евросоюза, который был в центре внимания обзора, начался в 2014 году, и более медленное, чем ожидалось, продвижение субсидионных проектов восходит к докризисному периоду, что указывает на системную проблему.
По мнению Госконтроля, нельзя будет довольствоваться и в том случае, если выделенные Эстонии денежные средства удастся использовать только в полном обещанном объеме. Также возникает вопрос и о возможной упущенной выгоде или прямом ущербе государства, если объект, считавшийся абсолютно необходимым в результате тщательного планирования, не будет завершен или программа помощи не дойдет до региона. И правительство, и чиновники могут делать больше для того, чтобы миллиарды евро, выделенные Эстонии, использовались более слаженно.
Госконтроль отмечает, что руководителям государства следовало бы воздерживаться от дробления иностранных субсидий между слишком большим количеством проектов и от задержек с принятием необходимых решений.
Для сферы использования иностранных субсидий необходимо нанимать дополнительный персонал или гибко распределять их рабочее время, чтобы избежать процедурной волокиты. По мнению Госконтроля, необходимо искать пути снижения нагрузки как на получателя субсидии, так и на орган, предоставляющий субсидию, на стадии ходатайства о деньгах и утверждения расходов. Необходимо последовательно повышать и унифицировать осведомленность о государственных закупках среди организаторов закупок, консультантов по ним и проверяющих органов.
Общая информация
По данным Минфина, за 30 лет эстонскому государству были предоставлены иностранные субсидии на общую сумму более 12 миллиардов евро, а также в бюджете для Эстонии дополнительно предусмотрено и ожидает выплаты около 8 миллиардов евро. Большинство субсидий выделено Евросоюзом.
В течение многих лет иностранные субсидии помогали покрывать расходы эстонского государства и финансировать инвестиции, что было бы не под силу осуществить только за счет налоговых поступлений. С тех пор как Эстония присоединилась к ЕС, примерно каждый десятый евро, потраченный государственным бюджетом, поступил из иностранных источников, и от трети до половины инвестиций государственного сектора были произведены за счет иностранных денежных средств.
По данным Минфина, за последние пять лет расходы и инвестиции госбюджета за счет иностранных субсидий в зависимости от года составляли на 230–588 млн евро меньше, чем прогнозировалось при составлении госбюджета. Процент освоения субсидий по сравнению с запланированным уровнем в текущем бюджетном периоде снизился.