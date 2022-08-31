Российская шпионка почти 10 лет жила в Европе: открыла ювелирный бутик, возглавила благотворительный фонд и подружилась со многими офицерами НАТО

В 2006 году, через год после неудачной попытки получить перуанское гражданство, Мария Адела получила российский паспорт. Согласно прикрытию, она тогда работала „ведущим специалистом“ в МГУ и проживала по адресу в Москве, где, как установили журналисты, на самом деле жили другие люди, ничего о ней не знавшие. The Insider отмечает, что первый российский паспорт Марии Аделы принадлежал к той же серии, которую ГРУ выдало как минимум шести другим своим сотрудникам. В их числе Сергей Лютенко, один из предполагаемых отравителей болгарского оружейника Емельяна Гебрева, и Александр Ковальчук, подозреваемый в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.

Несмотря на неудачу с получением гражданства Перу, Мария Адела продолжила пользоваться легендой о своем южноамериканском происхождении. Она рассказывала знакомым, что родилась в Кальяо, ее отец был немцем, а мать перуанкой. Отец их бросил и мать воспитывала ее одна. В 1980 году мать с дочерью поехали в Советский Союз на Олимпийские игры. Но матери пришлось срочно вернуться домой, и она оставила Марию Аделу на попечение некой советской семьи.

Как выяснили расследователи, в августе 2005 года Мария Адела Куфельдт Ривера пыталась получить гражданство Перу. Тогда она вместе с адвокатами представила в отдел записей гражданского состояния города Лима свидетельство о рождении за 1978 год, выданное в перуанском городке Кальяо, и свидетельство о крещении в местной церкви, выданное через две недели после рождения. При проверке выяснилось, что документ поддельный: указанная церковь была построена в 1987 году, на девять лет позже „крещения“.

На Марию Аделу Куфельдт Риверу, она же Ольга Колобова, расследователи обратили внимание в конце 2021 года. Тогда они обнаружили, что обладателем паспорта специальной серии, которой пользуются сотрудники ГРУ, является человек с именем, которого нет ни в одной российской базе данных. Позже The Insider установил, что этой женщине было выдано минимум три российских паспорта — один внутренний и два заграничных. Все эти документы попадали в диапазон номеров документов, которыми пользовались офицеры ГРУ.

В Европе Мария Адела предположительно появилась в период с 2009 по 2011 год. Об этом свидетельствуют фотографии других людей в социальных сетях, на которых она запечатлена. На Мальте она подружилась с Марсель ДʼАрджи Смит, бывшим редактором издания Cosmopolitan. По словам Смит, Мария Адела ей тогда сказала, что изучает геммологию в Париже, но часто бывает на Мальте, где у нее живет друг.

Первые данные о международных поездках, которые смогли обнаружить журналисты, датированы октябрем 2011 года. Тогда Мария Адела совершила первую из множества поездок на поезде из Москвы в Париж. Паспорт, по которому она путешествовала в то время, был выдан в августе 2011 года. Его номер всего на одну цифру отличался от номера паспорта Дениса Сергеева, предполагаемого участника отравления Скрипалей.

Об этом периоде жизни Марии Аделы журналистам рассказала Марсель ДʼАрджи Смит. По ее словам, Мария Адела сначала изучала геммологию в университете в Риме, а в феврале 2011 года отправилась в Великобританию в рамках учебной поездки. В октябре 2011 года она переехала в Париж, чтобы получить магистерскую степень в области управления. Итальянские иммиграционные данные, полученные La Repubblica, подтверждают воспоминания ДʼАрджи Смит. Они показывают, что Мария Адела сначала путешествовала по краткосрочным французским визам, а в сентябре 2011 года получила студенческую визу. О тех годах Смит вспоминает, что Адела просила ее познакомить с какими-нибудь английскими политиками или лордами, но дальше разговоров дело не зашло, пишет The Insider.