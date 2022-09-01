Реформа образования, предложенная предпринимателем, принесла бы в государственную казну сотни миллионов

По словам руководителя Tarmetec, нехватка рабочей силы в эстонском технологическом секторе достигла критического предела, потому что система образования почти не готовит специалистов для автоматизации, необходимой для того, чтобы догнать страны Северной Европы. „Мы вынуждены строить умные устройства по-дурацки, потому что просто нет людей, которые умеют управлять нужной техникой. У нас есть сотрудничество с Тартуским прикладным колледжем VOCO, где молодые люди учатся работать с новыми роботами, программа обучения пользуется популярностью и в этом году вырастет в два раза, но этого недостаточно. Целому сектору нужны еще тысячи специалистов по робототехнике“, — сказал Лепп.