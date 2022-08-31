Стало известно время начала исторического матча между Анетт Контавейт и Сереной Уильямс

„Я очень рада! Я никогда не играла с ней. Это последний шанс. Лучше поздно, чем никогда! Атмосфера точно будет замечательная. Это будет один из тех матчей, в котором я не испытаю никакого давления – в этом году у меня было не так много таких игр. Я могу наслаждаться этим моментом и играть так хорошо, как смогу“, — сказал Контавейт после победы над Кристиан.