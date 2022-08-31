Стало известно время начала исторического матча между Анетт Контавейт и Сереной Уильямс(2)
Эстонские любители тенниса получат настоящее удовольствие в ночь со среды на четверг, когда Анетт Контавейт (WTA, 2-е место) встретится с 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема Сереной Уильямс (WTA, 605-е место) во втором круге Открытого чемпионата США.
Захватывающий матч состоится в качестве игры открытия вечерней сессии на главном корте имени Артура Эша, т.е. начнется в 2 часа ночи по эстонскому времени.
Контавейт начала последний турнир Большого шлема в году с победы 6:3, 6:0 над румынкой Жаклин Кристиан (WTA, 77-е место). Уильямс победила черногорскую теннисистку Данку Ковинич (WTA 80) в первом раунде со счетом 6:3, 6:3.
„Я очень рада! Я никогда не играла с ней. Это последний шанс. Лучше поздно, чем никогда! Атмосфера точно будет замечательная. Это будет один из тех матчей, в котором я не испытаю никакого давления – в этом году у меня было не так много таких игр. Я могу наслаждаться этим моментом и играть так хорошо, как смогу“, — сказал Контавейт после победы над Кристиан.
Букмекеры считают Контавейт фавориткой этого матча. На одном из эстонских букмекерских порталов шансы на победу эстонской теннисистки на данный момент составляют 1,52, а у Уильямс — 2,55.
На счету Серены Уильямс более 90 побед в турнирах Большого шлема и WTA. Уильямс — победительница 39 турниров Большого шлема (23 — одиночный разряд, 14 — парный разряд, 2 — смешанный парный разряд), а также итогового чемпионата WTA 2001, 2009, 2012, 2013 и 2014 годов и Кубка Большого шлема 1999 года