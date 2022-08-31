СЕГОДНЯ | В погоне за лидером! „Левадия“ едет в гости к Клавану за победой

В текущем сезоне „Левадия“ и „Пайде“ сыграли между собой дважды, и действующий чемпион выиграл обе встречи с небольшим перевесом, оба раза по 1:0.

В минувшее воскресенье городская команда „Пайде“ дома уступила лидеру чемпионата Эстонии „Флоре“ (1:2), оставшись в меньшинстве после 62-й минуты. Красную карточку получил защитник Абдул Разак Юсиф, который сегодняшнюю игру пропускает.

Таллиннская „Левадия“ тоже потеряла очки в минувшем туре, сыграв вничью (1:1) с командой „Нымме Калью“, которая заканчивала игру в меньшинстве. В состав „Левадии“ после дисквалификации вернутся Максимилиано Удже и Расмус Пеэтсон. Роберта Кирсса, который сломал нос в игре против „Курессааре“ и не играл в воскресенье, с большой долей вероятности мы также сможем увидеть в сегодняшней встрече, но он выйдет на поле в специальной маске.

„Мы знаем, что нас ждет. Мы знаем, насколько это будет тяжело. Мы понимаем, что нам предстоит встреча с очень хорошей командой, которая играет очень организованно, у них хороший тренер и хороший подбор игроков. Мы хорошо подготовились к игре. Нас ожидает очень серьезная игра, между двумя сильными клубами“, — сказал главный тренер „Левадии“ Иван Стойкович.

Мурад Велиев, забивший гол в ворота „Калью“ в воскресной игре, прокомментировал предстоящую игру так: „Это очень важная игра для обеих команд. „Пайде“ очень хотят занять третье место в этом году. Мы находимся в такой ситуации, когда нам больше нельзя терять очки. Если мы хотим догнать „Флору“ и сократить отставание в таблице, мы должны увезти домой три очка“.

На данный момент лидирует в чемпионате Эстонии „Флора“ (69 очков), второй идет „Левадия“ (64 очка), на третьем месте „Нымме Калью“ (51 очко) и замыкает четверку лидеров „Пайде“ (43 очка), но у них одна игра в запасе.