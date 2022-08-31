ФОТО | „Левадия“ оставшись в меньшинстве, теряет важные очки в преддверии „зелёного дерби“

Первые минуты прошли спокойно, голевых моментов ни у одной из команд не было. Первый по настоящему опасный момент возник у „Левадии“ на 39-й минуте. После паса Бегларишвили, Велиев смог набрать скорость и пробить несколько раз, но вратарь „Пайде“ Эбрима Джарджу отбил несколько ударов подряд. В первом тайме игра была открытой, и обе команды имели возможности, но реализовать моменты не смогли.

Второй тайм начался так же, как и первый. Команды навязывали борьбу, но добиться чего-то большого не получалось. На 74-й минуте после подачи углового Андре Фролов нанёс плотный удар из-за штрафной, но Валлнер выручил „Левадию“. На 79-й минуте после удара Бегларишвили со штрафного, мяч попал в перекладину и отскочил в руки вратарю. На 84-й минуте Митрович зарабатывает вторую жёлтую и оставляет „Левадию“ в меньшинстве. „Пайде“ на последних минутах играя в большинстве создавали разные моменты, но безуспешно.

Ничья 0:0, „Левадия“ снова теряет очень важные очки в предверии „зелёного дерби“ против „Флоры“ в воскресенье.

До матча:

В текущем сезоне „Левадия“ и „Пайде“ сыграли между собой дважды, и действующий чемпион выиграл обе встречи с небольшим перевесом, оба раза по 1:0.

В минувшее воскресенье городская команда „Пайде“ дома уступила лидеру чемпионата Эстонии „Флоре“ (1:2), оставшись в меньшинстве после 62-й минуты. Красную карточку получил защитник Абдул Разак Юсиф, который сегодняшнюю игру пропускает.

Таллиннская „Левадия“ тоже потеряла очки в минувшем туре, сыграв вничью (1:1) с командой „Нымме Калью“, которая заканчивала игру в меньшинстве. В состав „Левадии“ после дисквалификации вернутся Максимилиано Удже и Расмус Пеэтсон. Роберта Кирсса, который сломал нос в игре против „Курессааре“ и не играл в воскресенье, с большой долей вероятности мы также сможем увидеть в сегодняшней встрече, но он выйдет на поле в специальной маске.