Скончался Михаил Горбачев

Об этом ТАСС сообщили в Центральной клинической больнице. „Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев“, — цитирует агентство свой источник.

По данным телеграм-канала Mash, у политика были проблемы с почками.

Михаил Горбачев возглавлял Советский Союз сначала в качестве Генерального секретаря КПСС (с 1985 года), а затем как президент СССР (с 1990 по 1991 годы). При нем страна начала новый этап своей истории - Перестройку - пошла на сближение с политическими противниками, горбачевский СССР пытался реанимировать экономику, развивая ее в рыночном направлении, и остановить гонку вооружений, в стране восстановилась свобода слова, начался так называемый период гласности, советские войска вышли из Афганистана.

При нем Эстония восстановила свою независимость.

К концу 1991 года проиграл политическую борьбу набравшему популярность президенту РСФСР Борису Ельцину, в результате чего Советский Союз окончательно прекратил свое существование.

В 1990 году был удостоен Нобелевской премии мира. Был включен журналом Time в сотню выдающихся деятелей XX века в категории „Лидеры и революционеры“.