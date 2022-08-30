Экономика
30.08.2022, 22:20

Спичечная фабрика с вековой историей прекращает производство в Эстонии

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Hansa tikud
Hansa tikud
ФОТО: Erakogu

Компания AS Hansa Candle сообщает, что спичечная фабрика в Вильянди после 118 лет работы прекращает производство спичек. Свечное производство продолжится.

AS Hansa Candle решила продать спичечное производство в Индию, своему многолетнему поставщику.

Руководитель компании Харри Юхани Аалтонен в качестве причин привел резкое повышение зарплат, которое продолжается семь лет, а также очень высокие цены на электроэнергию, что стало последней каплей. Существенно увеличившиеся расходы не позволяют конкурировать на глобальном рынке.

По словам Аалтонена, 11-ти работникам закрываемого производства предложат работу на производстве свечей, так что сокращать никого не придется.

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