Спичечная фабрика с вековой историей прекращает производство в Эстонии

Руководитель компании Харри Юхани Аалтонен в качестве причин привел резкое повышение зарплат, которое продолжается семь лет, а также очень высокие цены на электроэнергию, что стало последней каплей. Существенно увеличившиеся расходы не позволяют конкурировать на глобальном рынке.