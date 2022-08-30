30.08.2022, 22:20
Спичечная фабрика с вековой историей прекращает производство в Эстонии(25)
ФОТО: Erakogu
Компания AS Hansa Candle сообщает, что спичечная фабрика в Вильянди после 118 лет работы прекращает производство спичек. Свечное производство продолжится.
AS Hansa Candle решила продать спичечное производство в Индию, своему многолетнему поставщику.
Руководитель компании Харри Юхани Аалтонен в качестве причин привел резкое повышение зарплат, которое продолжается семь лет, а также очень высокие цены на электроэнергию, что стало последней каплей. Существенно увеличившиеся расходы не позволяют конкурировать на глобальном рынке.
По словам Аалтонена, 11-ти работникам закрываемого производства предложат работу на производстве свечей, так что сокращать никого не придется.