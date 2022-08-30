Ушел из жизни историк искусства Яак Кангиласки

Яак Кангиласки работал в сфере искусствоведения с 1963 года. Написал много книг и статей по истории искусства. Был ректором Эстонской художественной академии (1989-1995) и проректором Тартуского университета (2003-2006).

В этом году Кангиласки получил государственную премию за дело всей жизни в области культуры, напоминает rus.err.

Состоял в Социал-демократической партии с 1998 года. В 2005-м был избран в Тартуское горсобрание.