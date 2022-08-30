30.08.2022, 22:04
Ушел из жизни историк искусства Яак Кангиласки
ФОТО: | Ekspress Meedia
Во вторник, 30 августа, на 83-м году жизни скончался историк искусства Яак Кангиласки.
Яак Кангиласки работал в сфере искусствоведения с 1963 года. Написал много книг и статей по истории искусства. Был ректором Эстонской художественной академии (1989-1995) и проректором Тартуского университета (2003-2006).
В этом году Кангиласки получил государственную премию за дело всей жизни в области культуры, напоминает rus.err.
Состоял в Социал-демократической партии с 1998 года. В 2005-м был избран в Тартуское горсобрание.