Новости Эстонии
30.08.2022, 22:04

Ушел из жизни историк искусства Яак Кангиласки

 
Яак Кангиласки
Яак Кангиласки
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Во вторник, 30 августа, на 83-м году жизни скончался историк искусства Яак Кангиласки.

Яак Кангиласки работал в сфере искусствоведения с 1963 года. Написал много книг и статей по истории искусства. Был ректором Эстонской художественной академии (1989-1995) и проректором Тартуского университета (2003-2006).

В этом году Кангиласки получил государственную премию за дело всей жизни в области культуры, напоминает rus.err.

Состоял в Социал-демократической партии с 1998 года. В 2005-м был избран в Тартуское горсобрание.

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