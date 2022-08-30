Кайя Канепи вышла во второй круг Открытого чемпионата США, где встретится со звездой белорусского тенниса

Канепи сделал 3 эйса на подаче и допустил 2 двойных ошибки во время игры, которая длилась 1 час 33 минуты, Первая подача была немного лучше у Мартинцовой (74% против 63%). Канепи немного лучше справился со второй подачей (55% против 44%). Канепи сделал два брейк-пойнта из четырех, чешская теннисистка — только один из пяти.