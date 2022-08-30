Кайя Канепи вышла во второй круг Открытого чемпионата США, где встретится со звездой белорусского тенниса
Вторая ракетка Эстонии Кайя Канепи (WTA, 34-я) обыграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову (WTA, 71-я) 7:6 (4), 6 3 в первом круге Открытого чемпионата США и в следующем раунде встретится с шестой ракеткой мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Канепи сделал 3 эйса на подаче и допустил 2 двойных ошибки во время игры, которая длилась 1 час 33 минуты, Первая подача была немного лучше у Мартинцовой (74% против 63%). Канепи немного лучше справился со второй подачей (55% против 44%). Канепи сделал два брейк-пойнта из четырех, чешская теннисистка — только один из пяти.
Помимо 22 аутов, Канепи допустила 24 невынужденных ошибки, Мартинцова набрала 12 аутов и 21 невынужденную ошибку. Из всех очков Канепи набрала 73, Мартинцова 66.
Соперницей Канепи во втором раунде станет Арина Соболенко, которая в первом раунде взяла верх над амеркиканкой Кэтрин Харрисон (WTA, 243) - 6:1, 6:3.