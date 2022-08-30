30.08.2022, 19:16
Закрывается известный таллиннский ресторан. „Нет смысла третий год летом работать в поте лица, когда осенью снова мучиться“(15)
ФОТО: Toit’s Facebooki leht
Подразделение SMAInvest OÜ, управлявшее в течение многих лет ресторанами Toit’s, пойдет на процедуру банкротства, пишет Geenius.
Член правления и один из собственников Toit’s Сийм Рехепапп говорит, что роковым для ресторана стала пандемия коронавируса.
„Безумный труд и безумно много хлопот. На самом деле это началось с расширения центра Ülemiste и изменением нашей позиции. Мы были довольно популярным местом, но в конце уже не было брольше смысла там пытаться чего-то спасти, потому что расходы были настолько большими, а доходы так быстро рухнули“, - объяснил Рехепапп и подчеркнул, что сотрудничество с партнерами было хорошее, в этом отношении проблем не было.
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