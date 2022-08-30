Закрывается известный таллиннский ресторан. „Нет смысла третий год летом работать в поте лица, когда осенью снова мучиться“

„Безумный труд и безумно много хлопот. На самом деле это началось с расширения центра Ülemiste и изменением нашей позиции. Мы были довольно популярным местом, но в конце уже не было брольше смысла там пытаться чего-то спасти, потому что расходы были настолько большими, а доходы так быстро рухнули“, - объяснил Рехепапп и подчеркнул, что сотрудничество с партнерами было хорошее, в этом отношении проблем не было.