В Ласнамяэ вновь состоится День дворовых кафе

В кафе управы района Ласнамяэ, которая примет участие в Дне дворовых кафе уже во второй раз, будут предлагаться солянка с грибами и пирожки с сосисками.

„Все подобные инициативы местных жителей и совместные мероприятия укрепляют местное сообщество. Управа района Ласнамяэ с удовольствием поддержит такие начинания, как сейчас, так и в будущем“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Кафе под названием Nurrukohvik (кафе „Мур-мур“) будет работать в одной палатке с представителями кошачьего приюта MTÜ Kassi Elu, на деятельность которого и пойдет вся выручка от продажи еды в палатке. Палатку управы района Ласнамяэ можно будет найти по адресу ул. Киллустику, 12а (Социальный центр Ласнамяэ).

„В этом году волонтеры нашего приюта будут продавать в палатке районной управы Ласнамяэ мед, сухофрукты и изделия ручной работы, чтобы на заработанные деньги мы могли продолжить работу по спасению бездомных кошек. Нам очень важна любая поддержка, чтобы мы могли лечить и заботиться о наших четвероногих друзьях, ведь только вместе мы можем сделать этот мир лучше“, – сказала представитель MTÜ Kassi Elu Алёна Мейер.

Помимо нескольких десятков дворовых кафе, в течение дня в Сикупилли пройдут экскурсии, игры, обмен комнатными растениями и многое другое.

День дворовых кафе Сикупилли проводится по инициативе активных жителей микрорайона, которые таким образом хотят привлечь внимание к ценностям этого уголка Ласнамяэ. Проект проходит при поддержке управы района Ласнамяэ.

День дворовых кафе продлится 4 сентября с 12 до 16 часов. Расплатиться в дворовых кафе можно будет только наличными!