Правда ли, что в Казахстане подростки, набросившись толпой, убили русского мальчика?

Вот какой текст широко разошёлся по социальной сети Telegram:



„В столице Казахстана „братья-казахи“ толпой убили русского мальчика



14 августа в Астане трое юных казахов позвали своего сверстника разобраться. Тот в одиночку дал им достойной сдачи, после чего в драку вмешался казах постарше — ударил русского с ноги и лежачего добил его по голове. На этом он не остановился и бил мальчика, пока не устал. Русский мальчик скончался от полученных травм. После всей ситуации отец маленького мальчика со своими друзьями нашёл тех самых зверей. Они затащили их силой в машину и увезли в поле. Извинения уже не играли роли. Над тремя казахами расправились на камеру.



Ролик очень жестокий. Строго 18+ видео“.



Новость сопровождалась 11-секундным видеороликом, на котором, судя по описанию, могло быть запечатлено самое начало конфликта. Среди наиболее популярных каналов, распространивших информацию, — „Позор» и „Хэнк Муди» (по 50 000 просмотров), Petrov (99 000), KK (105 000), „Операция „Ы“» (16 000), а также множество более мелких ресурсов. Относительно менее популярным ролик оказался в Facebook и „ВКонтакте».

Первое, что могло броситься в глаза читателям, решившим изучить новость подробнее, — полное её отсутствие в неанонимных, более-менее серьёзных СМИ. Второй особенностью стало распространение сугубо в российских каналах, тогда как события, согласно описанию, происходили в Казахстане. Скорее всего, столь громкое происшествие в тот же день попало бы в сводки главных новостей в обеих странах. Также обращает на себя время публикации новости в крупных каналах — каждый раз это были относительно круглые минуты (:00, :05, :10, :30). И это притом, что остальные посты в указанных каналах публикуются в случайное, судя по цифрам, время. Кроме того, запечатлённый на камеру эпизод драки мог иметь какое угодно продолжение — видео (к слову, совсем не 18+) ничего не доказывает.