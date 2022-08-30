Правда ли, что в Казахстане подростки, набросившись толпой, убили русского мальчика?
Во второй половине августа 2022 года ряд русскоязычных Telegram-каналов обошла тревожная новость: якобы в Нур-Султане несколько юных казахов избили до смерти русского сверстника, после чего сами стали жертвами мести родителя мальчика. Мы проверили, соответствует ли эта информация истине.
Вот какой текст широко разошёлся по социальной сети Telegram:
„В столице Казахстана „братья-казахи“ толпой убили русского мальчика
14 августа в Астане трое юных казахов позвали своего сверстника разобраться. Тот в одиночку дал им достойной сдачи, после чего в драку вмешался казах постарше — ударил русского с ноги и лежачего добил его по голове. На этом он не остановился и бил мальчика, пока не устал. Русский мальчик скончался от полученных травм. После всей ситуации отец маленького мальчика со своими друзьями нашёл тех самых зверей. Они затащили их силой в машину и увезли в поле. Извинения уже не играли роли. Над тремя казахами расправились на камеру.
Ролик очень жестокий. Строго 18+ видео“.
Новость сопровождалась 11-секундным видеороликом, на котором, судя по описанию, могло быть запечатлено самое начало конфликта. Среди наиболее популярных каналов, распространивших информацию, — „Позор» и „Хэнк Муди» (по 50 000 просмотров), Petrov (99 000), KK (105 000), „Операция „Ы“» (16 000), а также множество более мелких ресурсов. Относительно менее популярным ролик оказался в Facebook и „ВКонтакте».
Первое, что могло броситься в глаза читателям, решившим изучить новость подробнее, — полное её отсутствие в неанонимных, более-менее серьёзных СМИ. Второй особенностью стало распространение сугубо в российских каналах, тогда как события, согласно описанию, происходили в Казахстане. Скорее всего, столь громкое происшествие в тот же день попало бы в сводки главных новостей в обеих странах. Также обращает на себя время публикации новости в крупных каналах — каждый раз это были относительно круглые минуты (:00, :05, :10, :30). И это притом, что остальные посты в указанных каналах публикуются в случайное, судя по цифрам, время. Кроме того, запечатлённый на камеру эпизод драки мог иметь какое угодно продолжение — видео (к слову, совсем не 18+) ничего не доказывает.
Откуда же тогда появилась эта информация? Как выясняется, ровно год назад по соцсетям разлетелся почти идентичный текст, вот только его главные герои из Нур-Султана тогда оказались гуманнее и не убили, а избили своего сверстника. Отсутствовало также продолжение истории в виде мести со стороны отца мальчика. Особенно тогда отличились Telegram-каналы 4chan (66 000 просмотров) и Readovka (53 000), разместившие свои публикации 18 августа. Последний канал также имеет свою страницу во „ВКонтакте», где эту новость прочитали около 260 000 человек.
Как тогда оказалось, драка действительно имела место, но её детали были иными. В частности, дело происходило не в столице — Нур-Султане, а в Алматинской области. Департамент полиции этого региона в тот же день, когда видео широко разошлось, распространил следующее сообщение: „14 августа текущего года около 17:00 часов в УП Илийского района поступил вызов от 34-летней жительницы микрорайона Водник посёлка Боралдай Илийского района. По прибытии на место участковыми инспекторами полиции установлены все участники драки. Как выяснилось, во дворе многоэтажного дома подрались двое восьмилетних детей, после чего 14-летний старший брат одного из них заступился за своего младшего брата, пнув другого ребёнка.
В настоящее время сотрудниками группы ювенальной полиции УП Илийского района проводится сбор материалов, который будет направлен на комиссию по делам несовершеннолетних при Акимате района, для принятия мер воспитательного характера. Кроме того, родители 14-летнего мальчика будут привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
В настоящее время указанные дети и родители, проживающие в одном дворе, помирились между собой и претензий к друг другу не имеют.
Департамент полиции Алматинской области призывает не распространять заведомо ложную информацию, не верить „штатным“ провокаторам. Любые нагнетания обстановки и обобщения неуместны“.
Информация об этом на сайте „Казинформ“ сопровождалась фотографией, на которой восьмилетний мальчик и его 14-летний обидчик жмут друг другу руки. Судя по всему, здесь мы имели дело с рядовым дворовым конфликтом, который стал широко известен лишь благодаря выкладыванию видеозаписи в интернет, да ещё и с некорректным, разжигающим межнациональную рознь описанием. Что касается „штатных“ провокаторов, о которых сообщалось в полицейской сводке, то, возможно, имелся в виду вышеупомянутый Telegram-канал Readovka. В том же 2021 году он воскресил старую новость о неполиткорректном утреннике в казахстанском детском садике, поднял немалый шум в связи с „языковыми патрулями“, да и как минимум с 2018 года в достаточно эмоциональном ключе уделяет внимание ситуации с русским языком и русским этносом в этой стране. Отметим, что только за последний месяц публикации этого издания на иные темы трижды (1, 2, 3) попадали в наши разборы, в итоге оказываясь фейками либо примерами воспринятой всерьёз сатирической новости.
Итог: Фейк