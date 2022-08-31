Серийный поджигатель вновь в действии: угрозы на окнах машин полицейских, проткнутые шины и десятки разгромленных автомобилей

Многие помнят, как в 2017-м году Пярн организовал в Йысмяэ поджог, в результате которого сгорели семь автомобилей. Охваченный ревностью Пярн подговорил еще одного мужчину поджечь стоящий у многоквартирного дома автомобиль женщины, которая его бросила. На узкой парковке быстро занялись огнем и шесть других находившихся рядом машин.

Когда мужчина пошел в 2018 году под суд, то у него на счету было уже девять сгоревших автомобилей, так как он и раньше поджигал машину той самой женщины, хотя потерпевшая грешила на электрику. До этого пироман поджог автомобиль бизнесмена, с которым у него возникли разногласия на одном форуме.

„Мы знаем, где ты живешь, мент!“

Отсидевший за свои грехи реально десять месяцев в тюрьме, Пярн сегодня предстал перед судом за целый ряд преступлений, в которых неприменным компонентом был и автомобиль, иногда - и месть.

Непонятно по каким точно причинам, но имеющий среднее образование Пярн взял на прицел начальника бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейса.

Пярн собрал информацию о Лейе, выяснил его место жительства и какой у него автомобиль, а затем написал на заднем окне машины белым маркером: „Каково чувствовать, что кто-то знает, где ты живешь, господин Лейс?“

Жертвой Пярна стал и старший следователь Марио Линдау, чье имя и адрес электронной почты фигурируют в прессе, когда полиция просит у сограждан помощи в выяснении обстоятельств того или иного преступления.

„Мы знаем, где ты живешь, мент“, - такую надпись обнаружил Линдау 11 сентября на окне своего Subaru. Две покрышки машины были проткнуты. Прошло 11 дней, и снова две шины Линдау были проткнуты, а на окне автомобиля на сей раз было написано „педофил“.

Разгромил десятки автомобилей

По-видимому, у Пярна с автомобилями какая-то эмоциональная связь. С февраля прошлого года прокуратура установила и попытается доказать 13 эпизодов, в которых Пярн громил чей-либо автомобиль.