Серийный поджигатель вновь в действии: угрозы на окнах машин полицейских, проткнутые шины и десятки разгромленных автомобилей(8)
34-летний Эркки Пярн - давно известный в Эстонии автомобильный пироман. Выйдя на свободу, он не избавился от своей злости по отношению к чужим автомобилям. Особенно поражают его угрозы на машинах высокопоставленных сотрудников полиции.
Многие помнят, как в 2017-м году Пярн организовал в Йысмяэ поджог, в результате которого сгорели семь автомобилей. Охваченный ревностью Пярн подговорил еще одного мужчину поджечь стоящий у многоквартирного дома автомобиль женщины, которая его бросила. На узкой парковке быстро занялись огнем и шесть других находившихся рядом машин.
Когда мужчина пошел в 2018 году под суд, то у него на счету было уже девять сгоревших автомобилей, так как он и раньше поджигал машину той самой женщины, хотя потерпевшая грешила на электрику. До этого пироман поджог автомобиль бизнесмена, с которым у него возникли разногласия на одном форуме.
„Мы знаем, где ты живешь, мент!“
Отсидевший за свои грехи реально десять месяцев в тюрьме, Пярн сегодня предстал перед судом за целый ряд преступлений, в которых неприменным компонентом был и автомобиль, иногда - и месть.
Непонятно по каким точно причинам, но имеющий среднее образование Пярн взял на прицел начальника бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейса.
Пярн собрал информацию о Лейе, выяснил его место жительства и какой у него автомобиль, а затем написал на заднем окне машины белым маркером: „Каково чувствовать, что кто-то знает, где ты живешь, господин Лейс?“
Жертвой Пярна стал и старший следователь Марио Линдау, чье имя и адрес электронной почты фигурируют в прессе, когда полиция просит у сограждан помощи в выяснении обстоятельств того или иного преступления.
„Мы знаем, где ты живешь, мент“, - такую надпись обнаружил Линдау 11 сентября на окне своего Subaru. Две покрышки машины были проткнуты. Прошло 11 дней, и снова две шины Линдау были проткнуты, а на окне автомобиля на сей раз было написано „педофил“.
Разгромил десятки автомобилей
По-видимому, у Пярна с автомобилями какая-то эмоциональная связь. С февраля прошлого года прокуратура установила и попытается доказать 13 эпизодов, в которых Пярн громил чей-либо автомобиль.
Первый в этом ряду - случай от 28 февраля, и жертвой здесь пал известный в столице политик уровня местного самоуправления, публицист и водитель такси Всеволод Юргенсон.
„Новая машина была. Работал в такси“, - вспоминал Юргенсон в зале суда, как было трудно найти место для парковки в первом часу ночи 28 февраля, поэтому он был вынужден оставить на ночь свою машину рядом с Кадриоргской немецкой гимназией.
В полдень следующего дня Юргенсона поднял звонок из полиции - ему сообщили, что автомобиль взломан.
„Весь салон был в мелких осколках стекла. Сломанная консоль лежала между сиденьями. Бардачок открыт, повсюду валялись мои бумаги, как будто кто-то чего-то искал“, - рассказал потерпевший. Был украден мобильный телефон. На ремонт из личных средств ушло более 340 евро.
Согласно обвинению, следующий эпизод взлома имел место 8 октября. Жертвой Пярна стал стоявший на улице Котка Ford Ranger.
Через две недели он влез в машину на Ярвеотса теэ, откуда стащил кожаную сумку вместе с ноутбуком и адаптером. Пострадавший выяснил с помощью приложения, что в последний раз его инвентарь был активен в Мустамяэ в районе многокрвартирного дома на Таммсааре теэ.
28 ноября жертвой Пярна оказалась машина, стоявшая на улице Лайне, через пару дней он свернул в поселке Лоо передние фары у микроавтобуса.
В начале декабря (вновь в поселке Лоо) и в середине декабря (на улице Паэкааре) с машин были сняты фары.
Накануне Рождества из машины на улице Ялгпалли пропал рюкзак. В начале января из автомобиля на парковке Ярве были сняты фары. Через пару дней - у машины на парковке по улице Ретке было разбито окно, добычей взломщика стал ноутбук вместе с зарядкой.
Последние автомобильные кражи, которые инкриминируют Пярну, произошли 25 января: из машины на Вильде теэ были украдены куртка и колонка, а из машины на Сютисте теэ взломщик взял личные вещи. Следы во всех эпизодах вели к одному мужчине, и через день Эркки Пярн был задержан в качестве подозреваемого.
„Все хотят увидеть шоу“
Сам Эркки Пярн ведет себя в суде то несколько высокомерно, перебивая судью. То кротко обращается к судье „ваша честь“ и просит разрешения задать потерпевшим вопросы, хотя это и так для него предусмотрено.
„Все хотят увидеть шоу“, - такими словами Пярна предложил прокурору показать улики на экране. „Судебное заседание - не шоу“, - с раздражением заметила судья Айме Ивансон.
Вдобавок к вышеупомянутым эпизодам разорения машин подсудимого обвиняют и в двух случаях управления автомобилем без прав. „В данный момент я не признаю себя виновным ни по одному эпизоду“, - заявил Пярн в зале суда. Он попросил суд ограничить освещение заседания в прессе до его окончания.
В ходе заседания подсудимый дал понять: несмотря на то, что украденные вещи попали к нему в руки, он сам их не воровал.
Защитник Карине Нерсесян согласна со своим подзащитным. „Обвинение пространное, но нет ни одного доказательства того, что Эркки Пярн был бы как-то с этими эпизодами связан“.
За самодеятельную слежку закон предусматривает в случае признания лица виновным наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет. За систематические кражи совершенные с проникновением - до пяти лет лишения свободы. За неоднократное управление транспортным средством без прав - штраф или тюремное заключение сроком до года.
Так как первый инкриминируемый Пярну эпизод имел место во время назначенного ему по УДО испытательного срока, то суд может обратить к исполнению неотбытые им два года и 8 месяцев лишения свободы.