Учителя эстонского языка: план полного перехода на эстоноязычное образование обречен на провал

По словам Сарапуу, в переходе на единую эстоноязычную систему образования не учитывается тот факт, что преподавание эстонского языка как родного и как иностранного осуществляется по совершенно разной методике и требует разных навыков.

Руководитель EES отметила, что у нас уже сейчас наблюдается острый дефицит учителей эстонского языка во всех школах, а для полного перехода на эстонский язык обучения их требуется еще больше.

„По закону все иноязычные дети в Эстонии к окончанию основной школы должны знать эстонский язык на уровне B1, но на самом деле треть из них не достигает этого уровня. Сейчас планируется поднять требование до уровня B2. Для этого нужны как минимум сотни новых педагогов, но при нынешних учительских зарплатах их найти невозможно“, - сказала Сарапуу.

„Как показал недавний опрос педагогов, чтобы удержать учителей на работе, о зарплате менее 2000 евро сегодня не может быть и речи. Даже этого может быть недостаточно для привлечения новых кадров к работе в школе. Как недавно отметил новый руководитель Таллиннского департамента образования, специальность учителя эстонского языка выбирают примерно в сто раз меньше студентов, чем необходимо, - отметила Сарапуу. - Важно понимать, что это не просто проблема сферы образования - от хорошего преподавания государственного языка зависят карьерные возможности молодежи, наличие рабочей силы, общее культурное пространство и лояльность к стране“.

„По информации Языкового департамента, на сегодняшний день в школах работают 2300 учителей, не владеющих эстонским языком. Если некоторые из них и выучат государственный язык, то даже по оптимистичным оценкам, требуется не менее 2000 новых педагогов, которые являются учителями эстонского языка или очень хорошо владеют техникой языкового погружения“, - подчеркнула Сарапуу.

„До сих пор в связи с полным переходом на эстоноязычное образование говорили о бюджете в 10-15 млн евро, что, как минимум, в десять раз меньше, чем необходимо“, - добавила она.