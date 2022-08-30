За считанные минуты житель Эстонии потерял 30 000: один неверный шаг закончился кошмаром

Вскоре мужчине позвонил говорящий по-русски человек. Звонивший сказал, что для начала инвестирования нужно загрузить программу удаленного доступа AnyDesk, что потерпевший и сделал, согласно полученным инструкциям. Назвавшийся маклером человек помог открыть на торговой платформе счет, куда мужчине нужно было сделать первый платеж. Позже потерпевшего побудили сделать еще ряд платежей. Общий ущерб от мошенничества составил 29 938 евро.

Сама по себе программа Anydesk не является какой-то вредоносной, это полезный инструмент, представляющий из себя стол для удаленной работы, созданный AnyDesk Software GmbH. Она дает удаленный доступ к компьютерам и другим устройствам, в которых инсталлированна эта же программа. Но эти же свойства Anydesk позволяют ее использовать и в неблаговидных целях.

„Если вы имеете дело с незнакомым человеком, который вас поторапливает, и к тому же предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то в большинстве случаев речь идет о мошенничестве. В таких разговорах потребителю нужно сохранять спокойствие и обязательно брать время на обдумывание“, - рекомендует начальник службы торговли Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Биргит Валгус.

Ранее и полиция призывала людей быть осторожными.

Полиция и Защита потребителей просят людей соблюдать простые правила:

- если вам поступает предложение об инвестиции, которое обещает быстрый доход, отнеситесь к нему критически. Как правило, такие предложения исходят от „инвестиционных специалистов“, не говорящих по-эстонски;

- не загружайте по просьбе незнакомого вам „маклера“ в свой компьютер программы, которые позволяют ему иметь доступ к вашему копьютеру (TeamViewer или AnyDesk);

- не передавайте „маклеру“ данные вашей ID-карты, PIN-коды, информацию о других удостоверяющих личность документах, фотографии с кредитной карты и т.п.;