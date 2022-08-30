КАРТА | Время зарядить аккумуляторы! Завтрашняя цена на электроэнергию в Эстонии – одна из самых низких в Европе

Дешевле, чем в Эстонии завтрашняя цена на электроэнергию будет только в Испании, Португалии и Швеции.

Средняя стоимость электроэнергии в Эстонии завтра составит 334 евро за мегаватт-час, что довольно мало по сравнению с другими странами Балтии. В Латвии средняя стоимость электроэнергии завтра составит 565, а в Литве целых 637 евро за мегаватт-час. В Финляндии завтра средняя цена на электроэнергию будет такой же, как в Эстонии.

Больше всего денег завтра потратят на электроэнергию жители Греции, где ее стоимость составит 697 евро за мегаватт-час, а самой доступной по цене электроэнергией будут пользоваться жители Испании и Португалии, где им придется заплатить всего187 евро за мегаватт-час.