Ликвидация загрязнения на Штромке обойдется более чем в полмиллиона

Если говорить точнее, то, согласно поданному в Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) ходатайству, сумма составит 656 164 евро.

„KIK предполагает, что, в соответствие с ходатайством управы Пыхья-Таллинна, за указанную сумму будет проведено исследование, составлена программа санации и осуществлена ликвидация загрязнения. Если в ходе исследования выяснится, что источник загрязнения находится не на государственной земле, то управе Пыхья-Таллинна придется оплатить 20 процентов стоимости работ“, - сказала изданию Forte руководитель по коммуникациям KIK Кати Раудсаар.

Совет KIK решил 24 августа срочно выделить эту сумму из соответствующей экологической программы.

Предпосылками выделения средств является организации тендера и последующая проверка всех счетов.

Министр окружающей среды и председатель совета KIK Мадис Каллас отметил, что быстрое удовлетворение ходатайства крайне важно для избежания еще большего ущерба окружающей среде.

Управа столичного района Пыхья-Таллинн уже проводит исследование для определения масштабов и причин загрязнения. На основании его результатов будет составлен проект санации, где будет определена технология ликвидации загрязнения. Далее последует объявление тендера для поиска производителя работ.

Первые признаки загрязнения остаточными нефтепродуктами в воде на Штромке обнаружили в конце июня, когда в воде и на песке заметили маленькие маслянистые пятна. По словам старейшины Пыхья-Таллинна, районная управа в сотрудничестве со Спасательным департаментом и Департаментом окружающей среды отреагировали оперативно, и зона загрязнения была ограждена.

Сейчас проводится исследование, цель которого - выяснить масштаб загрязнения, точное местонахождение источника и характер загрязнения.