5 самых нелепых оправданий бойцов ММА после поражений(2)
„Мужчина должен принимать свои поражения с тем же изяществом, с каким празднует свои победы“. (Цитата из фильма „Хороший год“)
Очень красивая и правильная цитата. Однако, в таком жестком виде спорта как ММА, где бойцы вкладывают в подготовку все свои силы и средства, порой очень трудно совладать со своими эмоциями и принять факт поражения. Большинству спортсменов хватает сил, чтобы признать свой провал, но есть и те, кто начинает искать оправдания, которые становятся предметом обсуждения болельщиков. Иногда эти оправдания кажутся совсем нелепыми, пишет Пульс.
Доминик Круз: „Нетрезвый рефери“
Доминик Круз - бывший чемпион UFC и WEC, а также успешный комментатор и аналитик. В 2020 году он вышел на титульный бой против чемпиона - Генри Сехудо. К тому времени Круз зарекомендовал себя как опытный профессионал, который знает и понимает всю индустрию ММА. Доминик проиграл бой ТКО во 2 раунде, но посчитал остановку боя преждевременной. Более того, Круз обвинил рефери поединка в непрофессионализме и заявил о том, что во время боя судья был пьян. В заявление Круза практически никто не поверил. Напротив, боец подвергся жесткой критике как со стороны фанатов, так и со стороны руководства UFC.
Алексей Махно: „Лезвия в перчатках соперника“
Один из самых харизматичных бойцов российского ММА - Алексей Махно, также отличился немного странным высказыванием после своего боя против Юсуфа Раисова. По завершению первого раунда, и жесткого боя в стойке, лицо Алексея было „украшено“ многочисленными рассечениями и гематомами. Врачи запретили Махно продолжать поединок. После боя Алексей на эмоциях стал говорить о том, что с перчатками Юсуфа было что-то странное.
Как считаешь, почему такое могло произойти? Сколько у него всего боев? У кого-нибудь когда-нибудь была сечка от его ударов, или он такой панчер невероятный? Нет же. Он кого-нибудь нокаутировал? Нет. Может это потому что он почти за месяц до боя берет перчатки, в которых будет выступать и выходит в них на бой?. Я не могу этого утверждать, я же его за руку не ловил, но лицо мое посмотри!
Стоит упомянуть, что позже Алексей все же признал, что был излишне эмоционален, и достойно принял поражение, изъявив желание в том, чтобы им Юсуфом организовали реванш.
Пауло Коста: „Винишко и его последствия“
На момент боя против чемпиона среднего веса UFC - Исраеля Адесаньи, Пауло Коста был непобежденным бойцом с рекордом 13-0. Будучи мощным и атлетичным нокаутером, Коста считался одним из самых конкурентных претендентов на пояс чемпиона UFC. Однако, Пауло не смог оправдать ожидания зрителей. Он вел бой в довольно пассивной манере и был нокаутирован чемпионом уже в середине второго раунда.
Пауло предпочел оправдать свое поражение довольно странными обстоятельствами. По словам Косты, в ночь перед боем он очень переживал и не мог сомкнуть глаз. Чтобы снять тревогу и напряжение перед самым важным боем в своей карьере, он предпочел употребить главный эликсир сильных и независимых женщин, которые не нуждаются в мужском плече. При этом Пауло влил в себя целую бутылку этого чудесного напитка. Именно это и стало причиной его вялости и подавленности в титульном бою против Адесаньи.
Александр Емельяненко: „Контролировал ситуацию“
Скандально-известный российский боец - Александр Емельяненко, также не любит признавать свои поражения. Его высказывания после поражения от Магомеда Маликова в далеком 2011 году, стали почвой для многочисленных шуток и интернет-мемов. В самом начале боя Александр был потрясен жестким ударом и упал на канвас. После непродолжительного добивания и отсутствия защиты со стороны Александра, рефери был вынужден остановить поединок. Однако, Емельяненко посчитал, что остановка была преждевременной.
Конечно, я хотел бы реванша, но я не понимаю, почему этот бой остановили. Я был в сознании. Ну был в легком нокдауне после пропущенного удара, но я полностью контролировал ситуацию.
Конор Макгрегор: „Сломанная нога и проклятый вискарик“
Поединок Конор Макгрегор vs Хабиб Нурмагомедов стал одним из самых громких противостояний ушедшего десятилетия. Макгрегор вышел на бой после двухлетнего перерыва и напоминал медленную и растренерованную версию самого себя образца 2015 года. Хабиб одержал досрочную победу в четвертом раунде и стал одним из самых популярных бойцов ММА в мире.
До момента боя с Хабибом, Конор также имел несколько поражений, но каждое из них он принимал с честью и достоинством. Однако, поражение от принципиального соперника, однозначно не пошло на пользу ментальному состоянию ирландца. Через несколько месяцев после боя, он заявил о том, что выходил на поединок со сломанной ногой и не мог применить свой знаменитый фут-ворк. К тому же, тренировочный лагерь перед боем с Хабибом был нарушен PR-компанией по продвижению его собственного виски, который Макгрегор был вынужден так часто употреблять. Большинству зрителей подобные оправдания показались нелепыми, а пересмотрев выход Макгрегора в октагон, многие усомнились и в словах Конора по поводу травмы ноги.
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