5 самых нелепых оправданий бойцов ММА после поражений

Очень красивая и правильная цитата. Однако, в таком жестком виде спорта как ММА, где бойцы вкладывают в подготовку все свои силы и средства, порой очень трудно совладать со своими эмоциями и принять факт поражения. Большинству спортсменов хватает сил, чтобы признать свой провал, но есть и те, кто начинает искать оправдания, которые становятся предметом обсуждения болельщиков. Иногда эти оправдания кажутся совсем нелепыми, пишет Пульс.

Доминик Круз: „Нетрезвый рефери“

Доминик Круз - бывший чемпион UFC и WEC, а также успешный комментатор и аналитик. В 2020 году он вышел на титульный бой против чемпиона - Генри Сехудо. К тому времени Круз зарекомендовал себя как опытный профессионал, который знает и понимает всю индустрию ММА. Доминик проиграл бой ТКО во 2 раунде, но посчитал остановку боя преждевременной. Более того, Круз обвинил рефери поединка в непрофессионализме и заявил о том, что во время боя судья был пьян. В заявление Круза практически никто не поверил. Напротив, боец подвергся жесткой критике как со стороны фанатов, так и со стороны руководства UFC.

Алексей Махно: „Лезвия в перчатках соперника“

Один из самых харизматичных бойцов российского ММА - Алексей Махно, также отличился немного странным высказыванием после своего боя против Юсуфа Раисова. По завершению первого раунда, и жесткого боя в стойке, лицо Алексея было „украшено“ многочисленными рассечениями и гематомами. Врачи запретили Махно продолжать поединок. После боя Алексей на эмоциях стал говорить о том, что с перчатками Юсуфа было что-то странное.

Как считаешь, почему такое могло произойти? Сколько у него всего боев? У кого-нибудь когда-нибудь была сечка от его ударов, или он такой панчер невероятный? Нет же. Он кого-нибудь нокаутировал? Нет. Может это потому что он почти за месяц до боя берет перчатки, в которых будет выступать и выходит в них на бой?. Я не могу этого утверждать, я же его за руку не ловил, но лицо мое посмотри!