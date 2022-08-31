МНЕНИЕ | Беларусь - это Европа или часть России?

3. Никакой дискриминации бизнеса, владельцами которого являются люди с белорусским гражданством. Облегчайте ведение бизнеса тем, кто переехал из Беларуси после 2020 года, не блокируйте банковские счета и т.д.

1. Облегчение получения обычных виз для поддержания связи между уехавшими с 2020 года и оставшимися в Беларуси.

„Белорусы не равны россиянам, белорусы - европейская нация, которая не поддерживает войну и второй год живет во “внутренней оккупации“". Белорусы выбрали в 2020 году нового президента, которая осудила агрессию России, поддерживает Украину и украинцев в борьбе с захватчиками“.

Когда мы ездили с iSANS в Вашингтон в марте и мае, а в Брюссель в июне 2022 года, контекст был совсем другим. Мы не жаловались, „а мы же говорили“, но все наши рекомендации включали блок „антидискриминирования“. В нем было ключевое сообщение:

Конечно, безвизовый режим - сложная процедура, требующая взаимности в дипломатии (при этом, де-факто, у нас уже был безвизовый режим для тех, кто прилетел в Минск самолетом).

Еще в 2019 году, когда мы с iSANS ездили в Вашингтон и Брюссель и предупреждали об опасности желания Путина „перестроить Империю“, один из пунктов был странно сформулирован: „ценность белорусского паспорта“. Что было вложено в эти слова? Коротко: белорусы должны были понять, что белорусский паспорт гораздо лучше, чем российский (тем более, паспорт ДНР/ЛНР). Что к владельцам белорусских паспортов в большинстве стран мира относятся хорошо и адекватно, нет никаких дополнительных ограничений для ведения бизнеса, получения образования или путешествий. Последний пункт самый простой. Имеются в виду максимальные визовые привилегии, а еще лучше - безвизовый режим с ключевыми странами. В частности, США, Канадой, Великобританией и Евросоюзом.

Проблемы с визой

Есть 2 основных вида виз, которые люди получают в Беларуси с 2020 года:

1. Виза типа „С“, которая считается „туристической“. Не включает права на работу в других странах или на постоянное проживание. Оформляется на однократный въезд сроком от 5 до 15 дней и на 5 лет с максимальным пребыванием 90 дней в течение полугода. Этот тип визы идеально подходит для краткосрочных поездок, встречи с друзьями/родственниками/коллегами и туризма.

2. Виза типа „D“. Они могут быть образовательными, рабочими (самыми частыми), но с 2020 года новая формулировка: „гуманитарная виза“. Последние начали выдавать тем белорусам, которым на родине угрожали арестом или иным видом репрессий. Предполагалось, что люди, подающие на гуманитарные визы, не могут вернуться в Беларусь после выезда из страны (из-за риска репрессий), а потом легализуются на территории Евросоюза - получают вид на жительство.

К сожалению, было много недобросовестных людей, которые подавали на гуманитарные визы только для того, чтобы можно было путешествовать.

Почему это случилось? Из-за отсутствия возможности получить обычную туристическую визу (помните ковид, когда в 2020-2021 годах почти не выдавали туристических виз). Хорошо ли, что это было сделано? На мой взгляд, нет, это нарушило понятие гуманитарных виз. В результате, тем, кому они действительно нужны (а чаще всего они нужны были в течение одого - трех дней, чтобы люди могли уехать до ареста), приходилось ждать дольше и быть в большей опасности.

Кроме того, не стоит забывать о дипломатических войнах и о том, что МИД Макея сократил число сотрудников в европейских посольствах и консульствах соседних стран. Например, в литовском посольстве теперь только один консул, а раньше их было больше 15.

Что можно было сделать, чтобы исправить ситуацию?

Ввести безвизовый режим для тех, у кого белорусский паспорт и кто не находится под санкциями ЕС, США и Великобритании.