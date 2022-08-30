Российский гонщик отреагировал на запрет Эстонии на въезд в страну

„Пришёл ответ от властей, что они не позволят въехать в страну из-за небезопасности для нас. Ну, такое решение было принято правительством. Значит, это закон, а я человек законопослушный. Что ж, для меня не проблема посмотреть гонку по телевизору дома. Мы планировали заявлять там очки, но адаптировались, посмотрели другие гонки, где можем набрать очки, и переиграли стратегию“, — заявил Грязин в интервью корреспонденту „Чемпионата“.