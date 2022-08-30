Правда ли, что популярное видео девочки с призывом убивать фашистов снято для антиукраинской пропаганды?
В соцсетях распространилось видео, в котором девочка читает стихотворение с призывами убивать фашистов. Многие пользователи восприняли этот видеоролик как элемент российской пропаганды и прививание детям ненависти к украинцам. Мы проверили, так ли это.
Видео девочки, читающей стихотворение о фашистах, появилось в нескольких украинских СМИ. „Обозреватель» написал в заголовке: „В России стали использовать детей для агитации убийства: девочку заставили читать стихотворение „Убей его“». Издание UAportal написало: „Маленькая россиянка декламирует, что ничто не спасёт родину, если не оккупанты (российские военные. — Прим. ред.)“. Это же видео с подобными комментариями появилось во многих украинских Telegram-каналах, в том числе в канале советника главы МВД Украины Антона Геращенко.
В стихотворении не упоминаются ни украинцы, ни русские. Тем не менее идея о том, что Россия ведёт в Украине войну с украинскими нацистами, укоренилась в российском обществе и медиасфере. Поэтому многие восприняли эти строки стихотворения как призыв к вражде с украинцами:
Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем, —
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Эти строки — отрывок из стихотворения советского писателя и поэта Константина Симонова. На протяжении всей Великой Отечественной войны Симонов работал военным корреспондентом, поэтому значительная часть его творчества посвящена войне. Стихотворение „Если дорог тебе твой дом“, которое звучит в видео, Симонов написал в разгар войны в 1942 году. Изначально стихотворение появилось в газете „Красная звезда“ под названием „Убей его!“. В 1966 году в стихотворение были внесены „политкорректные“ правки для публикации в полном собрании сочинений Симонова. Вместо „Убей его“ произведение стало называться по первой строчке: „Если дорог тебе твой дом“. Также были удалены две строфы о повешенном немцами школьном учителе. Слово „немец“ было заменено на „фашист“.
Как правило, сторонники российской „спецоперации“ в Украине используют термин „нацисты» или „неонацисты“ в отношении украинцев, а не „фашисты». Тем не менее многие решили, что призыв убивать фашистов, прозвучавший из уст девочки, был направлен именно против украинцев.
На самом деле это видео появилось задолго до начала войны в Украине. В 2019 году пользователь YouTube Наталья Грузенко загрузила видео своей девятилетней дочери Софьи, которая занимается актёрским мастерством и снимается в кино. Судя по всему, YouTube-канал служит актёрским портфолио: там мама Софьи публикует видео, где девочка читает на камеру стихотворения Эдуарда Асадова, Беллы Ахмадулиной, Константина Симонова и других поэтов, в том числе на военную тему. Стихотворение „Убей его“ — лишь одно из многих на этом канале и по подаче и антуражу ничем не отличается от других.
Итак, можно сделать вывод, что эта видеозапись не имеет отношения ни к Украине, ни к военной пропаганде. Симонов написал своё стихотворение непосредственно о немецких солдатах времён Великой Отечественной войны. А девочка Софья прочитала его отрывок на камеру для демонстрации актёрских способностей, а не в целях антиукраинской пропаганды.
Итог: Неправда