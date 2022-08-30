Правда ли, что популярное видео девочки с призывом убивать фашистов снято для антиукраинской пропаганды?

Видео девочки, читающей стихотворение о фашистах, появилось в нескольких украинских СМИ. „Обозреватель» написал в заголовке: „В России стали использовать детей для агитации убийства: девочку заставили читать стихотворение „Убей его“». Издание UAportal написало: „Маленькая россиянка декламирует, что ничто не спасёт родину, если не оккупанты (российские военные. — Прим. ред.)“. Это же видео с подобными комментариями появилось во многих украинских Telegram-каналах, в том числе в канале советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

В стихотворении не упоминаются ни украинцы, ни русские. Тем не менее идея о том, что Россия ведёт в Украине войну с украинскими нацистами, укоренилась в российском обществе и медиасфере. Поэтому многие восприняли эти строки стихотворения как призыв к вражде с украинцами:

Если ты фашисту с ружьем

Не желаешь навек отдать

Дом, где жил ты, жену и мать,

Все, что родиной мы зовем, —

Знай: никто ее не спасет,

Если ты ее не спасешь;

Знай: никто его не убьет,

Если ты его не убьешь.

Так убей фашиста, чтоб он,

А не ты на земле лежал,

Не в твоем дому чтобы стон,

А в его по мертвым стоял.

Пусть исплачется не твоя,

А его родившая мать,

Не твоя, а его семья

Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!