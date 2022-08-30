КНИЖНАЯ ПОЛКА | Что читать с первоклассниками?
Завтра, 1-го сентября, для многих детишек и их родителей начинается новый жизненный этап: малыши отправляются в первый класс. Первый день в школе - это новые эмоции, новые знакомства, и, конечно, новые волнения. Как помочь первокласснику привыкнуть к новому порядку и освоиться в школе? Конечно прочитать вместе с ним хорошую книгу! Литературный обозреватель Анастасия Газеева в своей новой колонке для RusDelfi создала подборку книг-помощников, которые научат ребенка воспринимать школу как увлекательное приключение в мир знаний и друзей.
Начинается школьная пора. Унывают многие ребята, а так же их родители, да что там душой кривить, учителя тоже от счастья не прыгают… ведь 1 сентября уже завтра! И только глазки первоклашек горят от ожидания: впереди новый этап, новые знакомства, новая жизнь. Уже выбран красивый портфель, яркий пенал, карандаши. Пытливые умы требуют знаний, но ещё больше их волнует поиск друзей и общение со сверстниками. Разные эмоции переполняют детские сердца! И здесь очень важен положительный настрой и игра. Да, они ведь ещё дети.