КНИЖНАЯ ПОЛКА | Что читать с первоклассниками?

Начинается школьная пора. Унывают многие ребята, а так же их родители, да что там душой кривить, учителя тоже от счастья не прыгают… ведь 1 сентября уже завтра! И только глазки первоклашек горят от ожидания: впереди новый этап, новые знакомства, новая жизнь. Уже выбран красивый портфель, яркий пенал, карандаши. Пытливые умы требуют знаний, но ещё больше их волнует поиск друзей и общение со сверстниками. Разные эмоции переполняют детские сердца! И здесь очень важен положительный настрой и игра. Да, они ведь ещё дети.