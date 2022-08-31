Паста и пицца: как питается и тренируется Овечкин
Большинство людей знают, как важно правильно питаться профессиональным спортсменам. Многие из них признаются, что сбалансированный рацион помогает избежать травм и удлинить спортивную карьеру. Все чаще в профессиональных командах появляются нутрициологи, которые помогают подобрать питание в зависимости от цели спортсмена. Но кажется, что легендарного хоккеиста Александра Овечкина вопрос правильного питания не волнует.
Бывший защитник „Кэпиталз“ Брукс Орпик рассказывал, как Александр перед каждой домашней игрой съедал большую углеводную порцию еды. Сам Брукс называл этот прием пищи „внушительным“, и действительно, с этим трудно не согласиться, пишет sport-express.ru.
Что ест Овечкин
„Ови всегда заказывает одно и то же — „Мама Лючия“. Это блюдо включает в себя лапшу с курицей, хлеб и сыр“, — говорил Орпик.
В итальянском ресторане, откуда Овечкин заказывает свой предыгровой обед, даже появилось особое блюдо — Ovi's Special (англ. „Блюдо от Ови“). В набор входит большая порция пасты, которую подают с четырьмя разными соусами, корзинка хлеба, салат и большая пицца с сыром.
Менеджер ресторана Дэвид Котлер говорил каналу NBC про любимое блюдо хоккеиста следующее: „Думаю, количество калорий этого блюда не сможет поместиться на страницах нашего меню. Благодаря этому обеду, наверное, и появляется та энергия, которую Овечкин тратит на льду. Пожалуй, человек — это то, что он ест. Наверное, Овечкин — курица в пармезане из „Мамма Лучия“, и мы очень этим гордимся“.
Также Брукс отмечал, что форвард примерно в 11 утра, задолго до того, как кто-то подумает об обеде, заходил в столовую с воплем: „Мама Лючия!“
Как-то после матча журналисты спросили Александра, как он питается, на что форвард ответил: „Знаете, у меня особая диета. Я не буду говорит вам, какая она“.
Если Овечкин отказался отвечать на этот вопрос, то его одноклубник Ларс Эллер рассказал, что предпочитает брать хоккеист на борт самолета: „Каждый раз, когда мы садимся в самолет, перед этим Александр берет в Subway острый итальянский сэндвич длиною в фут“. Такое блюдо включает в себя пепперони, салями, сыр и примерно 1200 калорий.
Сам хоккеист не раз признавался, что он большой любитель пиццы, чипсов и крекеров.
Любовь нападающего „Вашингтон Кэпиталз“ к пицце настолько велика, что американская компания Papa John's даже заключила с ним контракт. А некоторое время в США можно было заказать набор Ovechkin's Wish из двух пицц.
Американцы с удивлением отреагировали на пост жены Александра — Анастасии Овечкиной, когда она выложила предматчевый прием пищи хоккеиста.
„Несмотря на то что было раннее утро, русская машина все же съела предматчевые спагетти перед встречей „Кэпс“ против „Рейнджерс“ в 12.30“, — говорится на сайте RMNB.
Но такое количество углеводов не портит форму Овечкина. Все потому, что хоккей — энергозатратный вид спорта. Количество калорий, которые хоккеист съедает с пастой, не сравнится с энергией, которую Александр тратит за матч.
Спортивный врач Харри Хаккарайнен отмечал, что Овечкину требуется 4000-6000 калорий в день. Это примерно в два раза больше, чем нужно обычному человеку. Но не стоит забывать, что Александр затрачивает большое количество энергии на тренировках и играх.
Тренировки Овечкина
Несколько лет назад персональный тренер Дмитрий Капитонов, с которым Александр работал каждое лето, рассказывал о главных упражнениях, которые помогают российскому хоккеисту постоянно держать себя в превосходной форме. Всего этих упражнений семь:
Велосипед
Перед основной работой в зале форвард выполняет кардиоработу, чтобы подготовить тело к дальнейшим нагрузкам. Обычно разогрев на велосипеде занимает 10-20 минут.
Мост (боковая планка)
Упражнение очень важно для укрепления позвоночника и пресса, уменьшает риск травм.
Жим гантелей на мяче
Александр выполняет работу на мяче, а не на лавке, что позволяет поработать над балансом и проработать мелкие мышцы.
Пресс
Зашагивание на тумбу
Обычно форвард выполняет упражнение с гантелями по 16 кг. В работе задействуются четырехглавые мышцы передней и задней поверхности бедра.
Метание мяча на полусфере
Упражнение помогает улучшить баланс. Александр выполняет его с мячом, который весит 8 кг.
Бег
В интервью для Man`s Jornal Овечкин рассказал, как он тренируется и насколько важен уровень физической подготовки, чтобы оставаться здоровым в течение всего сезона НХЛ.
„Вы должны быть в отличной форме. Летом я тренируюсь, но в течение сезона я стараюсь тренироваться с моим инструктором Немишем. Он работает со мной все время и знает мое тело“, — приводит слова Овечкина Man`s Jornal.
Александр рассказал, что очень любит бегать, также в России он занимается в спортзале с личным тренером.
„Без тренировок я никто. Если я не тренируюсь, мне конец. Любой спортсмен должен тренироваться и тренироваться, чтобы выигрывать матчи“, — сказал Овечкин в интервью Man`s Jornal.
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