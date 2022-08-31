Паста и пицца: как питается и тренируется Овечкин

Бывший защитник „Кэпиталз“ Брукс Орпик рассказывал, как Александр перед каждой домашней игрой съедал большую углеводную порцию еды. Сам Брукс называл этот прием пищи „внушительным“, и действительно, с этим трудно не согласиться, пишет sport-express.ru.

Что ест Овечкин

„Ови всегда заказывает одно и то же — „Мама Лючия“. Это блюдо включает в себя лапшу с курицей, хлеб и сыр“, — говорил Орпик.

В итальянском ресторане, откуда Овечкин заказывает свой предыгровой обед, даже появилось особое блюдо — Ovi's Special (англ. „Блюдо от Ови“). В набор входит большая порция пасты, которую подают с четырьмя разными соусами, корзинка хлеба, салат и большая пицца с сыром.

Менеджер ресторана Дэвид Котлер говорил каналу NBC про любимое блюдо хоккеиста следующее: „Думаю, количество калорий этого блюда не сможет поместиться на страницах нашего меню. Благодаря этому обеду, наверное, и появляется та энергия, которую Овечкин тратит на льду. Пожалуй, человек — это то, что он ест. Наверное, Овечкин — курица в пармезане из „Мамма Лучия“, и мы очень этим гордимся“.

Также Брукс отмечал, что форвард примерно в 11 утра, задолго до того, как кто-то подумает об обеде, заходил в столовую с воплем: „Мама Лючия!“

Как-то после матча журналисты спросили Александра, как он питается, на что форвард ответил: „Знаете, у меня особая диета. Я не буду говорит вам, какая она“.

Если Овечкин отказался отвечать на этот вопрос, то его одноклубник Ларс Эллер рассказал, что предпочитает брать хоккеист на борт самолета: „Каждый раз, когда мы садимся в самолет, перед этим Александр берет в Subway острый итальянский сэндвич длиною в фут“. Такое блюдо включает в себя пепперони, салями, сыр и примерно 1200 калорий.

Сам хоккеист не раз признавался, что он большой любитель пиццы, чипсов и крекеров.

Любовь нападающего „Вашингтон Кэпиталз“ к пицце настолько велика, что американская компания Papa John's даже заключила с ним контракт. А некоторое время в США можно было заказать набор Ovechkin's Wish из двух пицц.