„Не звезди!“: новая французская комедия вышла в российском прокате под странным названием(1)
Киноктирик и блогер RusDelfi П.И.Филимонов публикует свежую рецензию на очередную киноновинку. Если вы - любитель легких французских комедий, то „Лжец“ (“Menteur“) придется вам по душе. Или нет?
Очень радует, что наши прокатчики при выпуске на наши же экраны этого фильма окончательно размежевались с прокатчиками российскими, и не только из-за войны. Внимание. В российском прокате этот фильм шёл (или идёт, кто там их разберёт) под названием „Не звезди!“. Да. Вы не „обчитались“. Наверное, я даже могу понять, зачем так было сделано – чтобы не путали, например, с фильмом „Лжец, лжец“ с несравненным Джимом Керри и с ещё десятками подобных фильмов. Но „Не звезди!“ - это настолько ту мач, что, даже если бы наши прокатчики и пошли на это, я всё равно отказываюсь называть этот фильм такими словами. Так что пусть просто „Лжец“.
На самом деле, спутать его не мудрено. Фильмов с подобным сюжетом уже было немало, вот, например, хоть советский „Неисправимый лгун“ с Георгием Вициным в главной роли (какие-то далёкие семидесятые годы, если я, конечно, не звезжу). Ну и наверняка ещё какие-то. Потому что ход довольно простой. Патологический лжец (ну, или, если вам так будет проще, звездун) Жером, с лёгкой руки обеспокоенных развитием человечества монахов – теперь-то понятно, кто во всём виноват и почему всё так – вдруг оказывается в ситуации, когда любая сказанная им ложь (любой звездёж) воплощается в жизнь и оказывается правдой. Если Жером говорил, что опоздал на работу из-за того, что у него дома прорвало трубу – трубу прорывало. Если говорил, что у него спустило колесо и его подвезла мисс Вселенная – так и происходило (в советском фильме это, кажется, была Эдита Пьеха – вот они, разные критерии красоты). Если утверждал, что брат его – неисправимый неудачник – у брата в прямом смысле слова всё разваливалось в руках. Если говорил, что его хотят все женщины – его хотели все женщины.
Но, конечно, никакого добра ему его воплощённая в реальность ложь (звездёж и провокация) не приносит, Жером от этого страдает как может (даже от хотящих его женщин, хотя казалось бы), и не понимает, куда бежать и что делать.
Дальше всё понятно. Врать не хорошо, а говорить правду, даже горькую – хорошо и приятно.
На удивление при таком примитивном сюжете и ещё более примитивной морали фильм смотрится нескучно, во многом, за счёт удачно подобранного актёрского состава (особенно в этом смысле хорош артист Арту - я не специально, его так зовут - в роли брата-неудачника, хотя пожалуй Луиз Колдефи в роли его жены артисту Арту не уступает) и гэгов, которые, не будем звездеть, не уморительны, но забавны и сглаживают несколько испански-стыдное впечатление от месседжа кино.
Это, несомненно, не шедевр, это то, что называется „фильм на один раз“. Вашей любимой комедией он не станет, но достаточно приятно провести полтора часа, пожалуй, позволит. Если вы этим временем располагаете и испытываете желание погрузиться в мир позитива, не имеющий ничего общего с окружающей нас действительностью.
И, должен сказать, если бы подобная история случилась со мной, я тоже не стал бы отматывать назад все свои косяки, как не стал и Жером. Только оставил бы в силе другие пункты.
P.S. Фильм уже идет в прокате в Эстонии. Билеты можно купить, например, ЗДЕСЬ.