„Не звезди!“: новая французская комедия вышла в российском прокате под странным названием

Очень радует, что наши прокатчики при выпуске на наши же экраны этого фильма окончательно размежевались с прокатчиками российскими, и не только из-за войны. Внимание. В российском прокате этот фильм шёл (или идёт, кто там их разберёт) под названием „Не звезди!“. Да. Вы не „обчитались“. Наверное, я даже могу понять, зачем так было сделано – чтобы не путали, например, с фильмом „Лжец, лжец“ с несравненным Джимом Керри и с ещё десятками подобных фильмов. Но „Не звезди!“ - это настолько ту мач, что, даже если бы наши прокатчики и пошли на это, я всё равно отказываюсь называть этот фильм такими словами. Так что пусть просто „Лжец“.

На самом деле, спутать его не мудрено. Фильмов с подобным сюжетом уже было немало, вот, например, хоть советский „Неисправимый лгун“ с Георгием Вициным в главной роли (какие-то далёкие семидесятые годы, если я, конечно, не звезжу). Ну и наверняка ещё какие-то. Потому что ход довольно простой. Патологический лжец (ну, или, если вам так будет проще, звездун) Жером, с лёгкой руки обеспокоенных развитием человечества монахов – теперь-то понятно, кто во всём виноват и почему всё так – вдруг оказывается в ситуации, когда любая сказанная им ложь (любой звездёж) воплощается в жизнь и оказывается правдой. Если Жером говорил, что опоздал на работу из-за того, что у него дома прорвало трубу – трубу прорывало. Если говорил, что у него спустило колесо и его подвезла мисс Вселенная – так и происходило (в советском фильме это, кажется, была Эдита Пьеха – вот они, разные критерии красоты). Если утверждал, что брат его – неисправимый неудачник – у брата в прямом смысле слова всё разваливалось в руках. Если говорил, что его хотят все женщины – его хотели все женщины.

Но, конечно, никакого добра ему его воплощённая в реальность ложь (звездёж и провокация) не приносит, Жером от этого страдает как может (даже от хотящих его женщин, хотя казалось бы), и не понимает, куда бежать и что делать.