01.09.2022, 10:50
Руководитель энергетической фирмы: если бы „нет“ сказали многие, цена на электроэнергию не была бы такой высокой(12)
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Как сказал руководитель энергетической фирмы Sunly Прийт Лепасепп, когда 17 августа цена электроэнергии на один час подскочила до 4000 евро за МВт·ч, она могла бы быть в четыре раза меньше, пишет Delfi Ärileht.
„Сейчас очень мало найдется потребителей, которые заявят, что не будут покупать электроэнергию, если ее цена превысит 500 евро за мегаватт-час“, - сказал Лепасепп. Основатель и исполнительный директор компании по производству возобновляемой энергии Sunly объясняет, что если бы потребление электроэнергии было управляемым, это позволило бы снизить ее стоимость, однако сейчас потребители дают понять рынку, что готовы покупать электроэнергию по любой цене.