Очистим природу вместе! Пятый Всемирный день чистоты фокусируется на водоемах, побережьях и лесах(4)
17 сентября состоится пятый по счету Всемирный день чистоты, который объединяет общей целью почти 190 стран, в том числе и Эстонию. Всемирный день чистоты зародился и курируется в нашей стране. В этом году он призывает замечать мелкий мусор в лесах, на побережьях и пляжах, чтобы таким образом обратить внимание на причинно-следственную связь между замусориванием по вине человека и ухудшением состояния окружающей среды.
„У нас, как у человечества, есть одна огромная проблема – мы утратили связь с природой. Мы не ощущаем себя ее частью, мы скорее являемся потребителями природы. Мы используем ресурсы и думаем, как именно природа может нам служить“, - метко подмечает Аннели Охвриль, исполнительный директор эстонской организации по охране окружающей среды Let’s Do It World, отвечающей за организацию глобальной уборки.
Аннели считает, что бдительность жителей Эстонии относительно экологии усыплена. „Мы кажемся себе очень хорошо подкованными на тему окружающей среды. Мы полагаем, что мы зеленый народ: ходим в лес по грибы, собираем ягоды, у нас есть грядки на даче и осенью мы делимся в Facebook фотографиями своих заготовок. Это основа для нашего зеленого имиджа“. Действительность же совсем иная.
Руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Элике Савиорг побуждает соотечественников выйти из зоны комфорта и увидеть правду собственными глазами. „Как сказала Аннели, мы готовы использовать природу – ходим купаться, по грибы и ягоды, загораем на пляжах, но отдаем ли мы что-то природе назад?“ - рассуждает она.
По словам Хейди Солба, президента сети Let’s Do It World, в которую входит 164 государства, Всемирный день чистоты – это важное и мотивирующее событие, которое делает окружающую среду чище, но не совершенно чистой. Наряду с Всемирным днем чистоты проходит образовательная программа и общий обмен информацией, что повышает осведомленность среди людей. „Подобные масштабные мероприятия меняют не только внешнюю действительность, но и образ мыслей и действий – именно это является главной ценностью Всемирного дня чистоты“, - говорит Солба.
Последние два года люди вынужденно отдалились друг от друга. В этом году к участию во Всемирном дне чистоты приглашаются целые общины. „Собраться вместе и внести свой вклад в благополучие окружающей среды – это неописуемо мощное и питающее душу чувство“, - считает Савиорг. „В этом году мы надеемся объединить людей общей целью независимо от их национальности, возраста или мировоззрения“.
В этом году в объединение общин во Всемирный день чистоты большой вклад вносит Британский совет, в сотрудничестве с которым к участию в мероприятии приглашаются проживающие в Эстонии национальные меньшинства, чтобы лучше интегрироваться в общество.
„Окружающая нас природа едина для всех нас, и защита ее интересов – весомая причина, чтобы оставить позади разногласия и сосредоточиться на общей цели“, - отмечает представитель Британского совета Урсула Роосмаа. – „Всемирный день чистоты предоставляет общинам прекрасную возможность почувствовать себя важной частью эстонского общества. В сотрудничестве с Британским советом будут организованы общественные уборки в Маарду, Палдиски, Нарве и Пыхья-Таллинн.
Хотя охрана природы является неотъемлимой частью каждой общественной толоки, Всемирный день чистоты в этом году обращает особое внимание на Балтийское море – водоемы и их берега.
„Мусор, который собирают во Всемирный день чистоты на берегах Балтийского моря, с большой долей вероятности имеет местное происхождение. Если оставить окурки и крышки на берегу, они встроятся в экосистему Балтийского моря. Всемирный день чистоты в этом году является важным шагом в интересах всех и каждого во имя избежания проблем загрязнения Балтийского моря“, - поясняет Ристо Сюллусте, руководитель по маркетингу и коммуникации Neste в Эстонии.
До 31 августа Neste проводит кампанию в поддержку очистки Балтийского моря, в рамках которой в Эстонии, Латвии и Литве с каждой заправки с помощью приложения Neste жертвуется 10 центов в пользу очистки побережий Балтийского моря. На собранные средства в каждой балтийской стране будут организованы направленные на очистку мероприятия.
Для привлечения подрастающего поколения среди участвующих во Всемирном дне чистоты детских садов и школ каждый год разыгрывается совместный концерт популярных в Эстонии музыкантов. В предыдущие годы перед детьми выступали Nublu, Wateva, Кристель Ааслайд, Pluuto, Ariadne и NOËP. В предыдущие годы удача улыбнулась школам Меремяэ в Сетумаа и детскому саду-начальной школе Таммисте в Пярнумаа. В этом году патроны уборки: NOËP, Тынис Нийнеметс и Trad.Attack!.
В прошлом году во Всемирном дне чистоты в Эстонии участвовало 42 000 жителей Эстонии. Среди них 33 000 школьников и воспитанников детских садов. Глобально в акции участвовало почти 190 стран. Всемирный день чистоты курируется при поддержке Эстонии из главного офиса Telia в Таллинне.
Регистрация на толоку открыта на сайте www.maailmakoristus.ee. К участию прилашаются все: одиночные участники, предприятия и коллеги, школы и детские сады, семьи и друзья, сельские общества, творческие объединения и т.д. Можно зарегистрировать как индивидуальную, так и групповую уборку.
Организацию Всемирного дня чистоты поддерживают: Центр инвестирования в окружающую среду, Британский совет, Neste в Эстонии, Sky Media, Saku Õlletehas и Telia.