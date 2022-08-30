Очистим природу вместе! Пятый Всемирный день чистоты фокусируется на водоемах, побережьях и лесах

Последние два года люди вынужденно отдалились друг от друга. В этом году к участию во Всемирном дне чистоты приглашаются целые общины. „Собраться вместе и внести свой вклад в благополучие окружающей среды – это неописуемо мощное и питающее душу чувство“, - считает Савиорг. „В этом году мы надеемся объединить людей общей целью независимо от их национальности, возраста или мировоззрения“.

По словам Хейди Солба, президента сети Let’s Do It World, в которую входит 164 государства, Всемирный день чистоты – это важное и мотивирующее событие, которое делает окружающую среду чище, но не совершенно чистой. Наряду с Всемирным днем чистоты проходит образовательная программа и общий обмен информацией, что повышает осведомленность среди людей. „Подобные масштабные мероприятия меняют не только внешнюю действительность, но и образ мыслей и действий – именно это является главной ценностью Всемирного дня чистоты“, - говорит Солба.

Руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Элике Савиорг побуждает соотечественников выйти из зоны комфорта и увидеть правду собственными глазами. „Как сказала Аннели, мы готовы использовать природу – ходим купаться, по грибы и ягоды, загораем на пляжах, но отдаем ли мы что-то природе назад?“ - рассуждает она.

Аннели считает, что бдительность жителей Эстонии относительно экологии усыплена. „Мы кажемся себе очень хорошо подкованными на тему окружающей среды. Мы полагаем, что мы зеленый народ: ходим в лес по грибы, собираем ягоды, у нас есть грядки на даче и осенью мы делимся в Facebook фотографиями своих заготовок. Это основа для нашего зеленого имиджа“. Действительность же совсем иная.

„У нас, как у человечества, есть одна огромная проблема – мы утратили связь с природой. Мы не ощущаем себя ее частью, мы скорее являемся потребителями природы. Мы используем ресурсы и думаем, как именно природа может нам служить“, - метко подмечает Аннели Охвриль, исполнительный директор эстонской организации по охране окружающей среды Let’s Do It World, отвечающей за организацию глобальной уборки.

В этом году в объединение общин во Всемирный день чистоты большой вклад вносит Британский совет, в сотрудничестве с которым к участию в мероприятии приглашаются проживающие в Эстонии национальные меньшинства, чтобы лучше интегрироваться в общество.

„Окружающая нас природа едина для всех нас, и защита ее интересов – весомая причина, чтобы оставить позади разногласия и сосредоточиться на общей цели“, - отмечает представитель Британского совета Урсула Роосмаа. – „Всемирный день чистоты предоставляет общинам прекрасную возможность почувствовать себя важной частью эстонского общества. В сотрудничестве с Британским советом будут организованы общественные уборки в Маарду, Палдиски, Нарве и Пыхья-Таллинн.

Хотя охрана природы является неотъемлимой частью каждой общественной толоки, Всемирный день чистоты в этом году обращает особое внимание на Балтийское море – водоемы и их берега.

„Мусор, который собирают во Всемирный день чистоты на берегах Балтийского моря, с большой долей вероятности имеет местное происхождение. Если оставить окурки и крышки на берегу, они встроятся в экосистему Балтийского моря. Всемирный день чистоты в этом году является важным шагом в интересах всех и каждого во имя избежания проблем загрязнения Балтийского моря“, - поясняет Ристо Сюллусте, руководитель по маркетингу и коммуникации Neste в Эстонии.

До 31 августа Neste проводит кампанию в поддержку очистки Балтийского моря, в рамках которой в Эстонии, Латвии и Литве с каждой заправки с помощью приложения Neste жертвуется 10 центов в пользу очистки побережий Балтийского моря. На собранные средства в каждой балтийской стране будут организованы направленные на очистку мероприятия.

Для привлечения подрастающего поколения среди участвующих во Всемирном дне чистоты детских садов и школ каждый год разыгрывается совместный концерт популярных в Эстонии музыкантов. В предыдущие годы перед детьми выступали Nublu, Wateva, Кристель Ааслайд, Pluuto, Ariadne и NOËP. В предыдущие годы удача улыбнулась школам Меремяэ в Сетумаа и детскому саду-начальной школе Таммисте в Пярнумаа. В этом году патроны уборки: NOËP, Тынис Нийнеметс и Trad.Attack!.

В прошлом году во Всемирном дне чистоты в Эстонии участвовало 42 000 жителей Эстонии. Среди них 33 000 школьников и воспитанников детских садов. Глобально в акции участвовало почти 190 стран. Всемирный день чистоты курируется при поддержке Эстонии из главного офиса Telia в Таллинне.

Регистрация на толоку открыта на сайте www.maailmakoristus.ee. К участию прилашаются все: одиночные участники, предприятия и коллеги, школы и детские сады, семьи и друзья, сельские общества, творческие объединения и т.д. Можно зарегистрировать как индивидуальную, так и групповую уборку.



Организацию Всемирного дня чистоты поддерживают: Центр инвестирования в окружающую среду, Британский совет, Neste в Эстонии, Sky Media, Saku Õlletehas и Telia.