Доход от продаж у предприятий розничной торговли остался на прошлогоднем уровне

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, в сравнении с тем же месяцем прошлого года в июле доход от продаж у магазинов промышленных товаров вырос на 2% и доход от продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, — на 1%. „У продовольственных магазинов доход от продаж в июле продолжил снижаться, по сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи уменьшились на 2%“, — добавила Пихлак.

Из магазинов промышленных товаров больше всего, а именно на 9%, доход от продаж в сравнении с июлем прошлого года увеличился в других неспециализированных магазинах, где преобладают промышленные товары (т. н. универмаги). Доход от продаж увеличился также у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, у киосков, рынков и в прямых продажах (8%), у аптек и магазинов косметических товаров (6%), у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее (3%), а также у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн (2%). Доход от продаж сократился на 2% у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы. У магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, доход остался на уровне июля прошлого года.

По сравнению с июнем доход от продаж у предприятий розничной торговли в июле увеличился на 1%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных по сравнению с предыдущим месяцем продажи остались на том же уровне.

За первые семь месяцев этого года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.