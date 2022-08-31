Серена Уильямс играет в кроссовках с бриллиантами и дизайнерском платье

В ночь на вторник Уильямс обыграла в первом круге турнира в США Данку Ковинич. Американка, которая является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема, ранее анонсировала скорое завершение карьеры.

Журналист Ник Де Поул в социальных сетях сообщил, что 40-летняя Уильямс вышла на корт в кроссовках, которые были украшены четырьмя сотнями бриллиантов. Бирки на шнурках обуви сделаны из чистого золота. Платье американки было вдохновлено нарядами фигуристок и состояло из шести слоев в честь шести ее побед в одиночном разряде на турнире.

Встреча Уильямс и Ковинич стала рекордной по посещаемости в истории турнира среди матчей вечерней сессии. US Open традиционно проводится на стадионе имени Артура Эша в Нью-Йорке, который является крупнейшей теннисной ареной в мире. Всего дневную сессию первого дня турнира посетили 41930 болельщиков, что также стало рекордным показателем.